Oficial y confirmado | Hacienda sancionará a todos los que ingresen o retiren efectivo de sus cuentas bancarias de esta manera. (Fuente: Shutterstock).

La Agencia Tributaria española ha incrementado en los últimos años la supervisión de los movimientos de efectivo con el objetivo de combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

Los bancos tienen la obligación de informar a Hacienda sobre los ingresos o retiradas en efectivo que superen los 3000 euros, así como de aquellas transacciones que involucren billetes de 500 euros, sin importar el monto.

En la práctica, esta comunicación forma parte de los controles de prevención de fraude y blanqueo y no implica que la operación sea ilegal por sí misma; sin embargo, puede activar requerimientos para justificar el origen del dinero.

Además, cualquier persona que transporte más de 100.000 euros en efectivo dentro de España debe presentar el formulario S1. Asimismo, si se entra o sale del país con 10.000 euros o más, la declaración es igualmente obligatoria, incluso dentro de la Unión Europea.

El incumplimiento de estas normativas puede resultar en sanciones económicas severas.

Hacienda sancionará a todos los que ingresen o retiren efectivo de sus cuentas bancarias de esta manera. (Fuente: Shutterstock).

Sanciones por transacciones inusuales de dinero

El incumplimiento de las obligaciones de declaración relacionadas con grandes sumas de efectivo puede conllevar sanciones administrativas significativas.

En situaciones donde el flujo de efectivo es particularmente elevado o se presentan evidencias que sugieren blanqueo de capitales, las repercusiones pueden ser aún más severas.

Estas sanciones se imponen especialmente cuando se vulneran las obligaciones de declaración, como es el caso del modelo S1 para transacciones de grandes montos, o cuando la operación revela signos de ocultación o carece de justificación respecto al origen del efectivo.

Hacienda sancionará a todos los que ingresen o retiren efectivo de sus cuentas bancarias de esta manera. Shutterstock

Sanciones adecuadas al monto no declarado y acciones para prevenir el uso ilícito del dinero

Por ejemplo, si no se presenta el modelo S1 en el momento oportuno, las multas pueden alcanzar hasta el 150% del monto no declarado, lo que en un traslado de 100.000 euros podría conllevar una sanción de hasta 150.000 euros, además de la posible retención del capital hasta que se acredite su procedencia.

En los casos más graves, cuando la autoridad determina que ha habido ocultación, presentación de datos falsos o falta de justificación respecto al origen del efectivo, el expediente sancionador puede volverse más severo.

Además de la multa impuesta, las autoridades poseen la capacidad de intervenir el capital y mantenerlo retenido mientras se evalúa la operación y se solicita la documentación necesaria. En todos los casos, tanto las entidades bancarias como la Agencia Tributaria tienen la facultad de revisar operaciones sospechosas o que no cuenten con una justificación clara.

Refuerzo de controles en el sistema financiero para mayor seguridad y transparencia

La normativa tiene como objetivo reforzar la seguridad del sistema financiero y controlar de manera efectiva los flujos de efectivo. El propósito de estas medidas es garantizar la trazabilidad del dinero en efectivo y mitigar el uso de grandes sumas para fines ilícitos.

Por esta razón, los expertos sugieren declarar siempre los movimientos que superen los límites establecidos para evitar sanciones y asegurar que las transacciones se realicen en conformidad con la ley.

Aunque algunas entidades permiten retiradas diarias de hasta 3000 euros sin necesidad de justificación, la repetición de esta operación de manera habitual o en montos elevados activa las alertas de Hacienda.