El lunes arrancó con una nueva escalada en la guerra en Medio Oriente que enfrenta a Estados Unidos, Israel e Irán. Es que, a partir de hoy, la Armada estadounidense comenzará a ejecutar el bloqueo naval anunciado por el presidente Donald Trump sobre el Estrecho de Ormuz. La medida llega como respuesta directa al fracaso de las negociaciones bilaterales entre Washington y Teherán, celebradas durante el fin de semana en Islamabad, Pakistán, las cuales se extendieron por más de 20 horas sin resultados concretos. Tras esto, el anuncio del bloque naval fue realizado por Trump este domingo a través de su plataforma Truth Social: “Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de bloquear todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz”, escribió el mandatario. Y agregó: “En algún momento llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido”. Las conversaciones de Islamabad habían sido calificadas por analistas y funcionarios como el mayor acercamiento diplomático bilateral entre Washington y Teherán desde la ruptura de relaciones en 1979. La delegación estadounidense fue encabezada por el vicepresidente JD Vance, junto a los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner. Del lado iraní, participaron el presidente del Parlamento, Mohammad-Bagher Ghalibaf, el canciller Abbas Araghchi y el negociador Ali Bagheri. Pakistán actuó como país mediador y host de las conversaciones. Los puntos centrales del debate fueron tres: la reapertura del Estrecho de Ormuz, la devolución de fondos iraníes congelados y el futuro del programa nuclear de Irán. Fue en este último punto donde las posiciones resultaron irreconciliables. Vance, al concluir las reuniones, fue categórico: “Nos vamos de aquí con una propuesta muy sencilla, un acuerdo que constituye nuestra final y mejor oferta. Veremos si los iraníes la aceptan”. La delegación estadounidense ya está de regreso en Washington. Trump, por su parte, resumió su postura con una frase que dejó poco margen a la interpretación: “Hay una sola cosa que importa: Irán no está dispuesto a abandonar sus ambiciones nucleares. Como siempre he dicho, desde el principio y hace muchos años: ¡Irán nunca tendrá un arma nuclear!” El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) precisó los alcances de la operación con un comunicado oficial. El bloqueo se aplicará de manera imparcial a embarcaciones de todas las banderas que intenten operar en puertos o zonas costeras de Irán, incluyendo los del Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. Sin embargo, las fuerzas navales garantizarán la libertad de navegación para el resto del tráfico marítimo internacional que transite el estrecho hacia puertos no iraníes. En términos operativos, CENTCOM indicó que los capitanes de embarcaciones comerciales recibirán notificaciones formales y deberán mantener contacto con las fuerzas navales estadounidenses a través del canal internacional de radio. La vigilancia, advirtieron, será estricta. Trump también amplió el alcance de la medida al ordenar a la Armada interceptar buques que hayan pagado peajes a Irán para atravesar el estrecho. “También he ordenado a nuestra Armada que busque e intercepte a todo buque en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, escribió en Truth Social. El mandatario calificó esa práctica directamente como “extorsión”.