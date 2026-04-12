El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la puesta en marcha de un bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo, tras el fracaso de las negociaciones con Irán en torno a su programa nuclear. La medida marca una nueva escalada en el conflicto y refuerza la estrategia de presión directa sobre Teherán. A través de un mensaje en su red social, el mandatario confirmó que el único punto clave que quedó sin resolver en las conversaciones fue el nuclear. “La reunión fue buena, la mayoría de los puntos fueron acordados, pero el único que realmente importaba, NUCLEAR, no lo fue”, afirmó. Trump precisó que la Marina estadounidense iniciará de inmediato el proceso para bloquear el tránsito marítimo en la zona. “La Marina de Estados Unidos comenzará el proceso de BLOQUEAR cualquier buque que intente entrar o salir del Estrecho de Ormuz”, señaló, y anticipó que las fuerzas navales también interceptarán embarcaciones en aguas internacionales. El mandatario sostuvo que la medida apunta a impedir lo que calificó como una práctica de “extorsión” por parte de Irán. “Esto es una EXTORSIÓN GLOBAL, y los líderes de los países, especialmente Estados Unidos, nunca serán extorsionados”, advirtió. En ese marco, ordenó además identificar y detener a los barcos que hayan pagado peajes a Teherán para transitar la zona. En su mensaje, Trump aseguró que Washington avanzará también en la eliminación de minas en el estrecho y lanzó advertencias directas al gobierno iraní. “Cualquier iraní que dispare contra nosotros o contra buques pacíficos será destruido”, afirmó, al tiempo que remarcó que las fuerzas estadounidenses están “listas” para completar una ofensiva mayor. El anuncio se produce luego del fracaso de las negociaciones recientes entre Washington y Teherán, que tuvieron lugar en Pakistán y concluyeron sin acuerdo, especialmente en lo referido al programa nuclear iraní. Pese a que ambas partes habían avanzado en varios puntos, la cuestión nuclear se mantuvo como el principal obstáculo. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán se arrastran desde la ruptura de relaciones diplomáticas tras la Revolución Islámica de 1979 y se intensificaron en distintos momentos por el desarrollo nuclear iraní, las sanciones económicas y los conflictos en Medio Oriente. En su mensaje, Trump insistió en que Irán tiene la capacidad de poner fin a la crisis y responsabilizó a su liderazgo por la situación actual. “Irán sabe mejor que nadie cómo terminar esta situación”, sostuvo. El despliegue naval anunciado por Washington abre un nuevo escenario en el Golfo Pérsico, con posibles implicancias geopolíticas y económicas de alcance global. La eventual participación de otros países en el operativo, también mencionada por Trump, sugiere una ampliación del conflicto más allá del vínculo bilateral.