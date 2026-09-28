En esta noticia Acuerdo entre EE.UU. y China: los detalles del acuerdo

China y Estados Unidos sellaron un acuerdo comercial para recortar los aranceles sobre determinados productos importados entre ambos países por u$s 60.000 millones. El pacto abarca un amplio abanico de productos que van desde juguetes y electrodomésticos chinos hasta carne, cereales, carbón y equipamiento médico estadounidense.

En el marco de la Junta de Comercio entre Estados Unidos y China, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, confirmó en un comunicado que ambos gobiernos recomendaron un volumen de u$s 30.000 millones en comercio de bienes no sensibles cada uno, para la aplicación de un régimen arancelario más favorable.

La reducción comercial se consolidó como uno de los resultados más destacadas de la segunda cumbre que Xi Jinping y Donald Trump mantuvieron la semana pasada en Washington.

Acuerdo entre EE.UU. y China: los detalles del acuerdo

El Ministerio chino de Comercio explicó que más del 90% de los productos incluidos en el paquete anunciado quedarán libres de los aranceles adicionales impuestos mutuamente y pasarán a tributar únicamente al nivel de “nación más favorecida”, una vez que ambos países completen sus respectivos procedimientos internos.

Estados Unidos reducirá los gravámenes sobre 77 líneas arancelarias de productos chinos, entre ellas:

Juguetes

Electrodomésticos

Artículos para bebés

Menaje y utensilios de cocina

Mantas

Termos

Material de pesca

Productos navideños

Fuente: Shutterstock Shutterstock

China, por su parte, incluyó 1619 líneas de productos estadounidenses, con un amplio peso del sector agroalimentario: carne de vacuno y cerdo, productos avícolas, pescado, lácteos, maíz, trigo, sorgo, frutas y verduras, entre otros.

La lista china no incluye la principal partida de soja en grano destinada al consumo, uno de los productos agrícolas estadounidenses de mayor peso en el comercio bilateral, aunque sí aparecen semillas de soja y algunos derivados de esta leguminosa.

El catálogo incluye además productos de cuidado personal, carbón y numerosos dispositivos sanitarios, entre ellos equipos de resonancia magnética, instrumental médico, robots quirúrgicos, audífonos y marcapasos.

Comercio señaló que ambos países seleccionaron los bienes atendiendo a sus respectivas “necesidades de mercado e intereses industriales” y aseguró que las rebajas favorecerán las exportaciones chinas a Estados Unidos y contribuirán al mismo tiempo a atender la demanda del mercado chino.

El paquete se gestionará a través del recién formado Consejo de Comercio bilateral, que tendrá como primera tarea desarrollar este marco arancelario y contará además con un grupo de trabajo agrícola, cuya primera reunión está prevista antes de que finalice el presente año.

Los nuevos detalles se conocieron el mismo día en que Pekín confirmó expresamente la prórroga hasta el 10 de enero de 2027 de la tregua comercial que vencía el próximo 10 de noviembre, una extensión que Washington ya había anunciado durante la visita de Xi pero que China no había ratificado expresamente.