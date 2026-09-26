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Para viajar en avión dentro de Estados Unidos es necesario contar con una identificación estatal que cumpla con los estándares federales de la Ley REAL ID o presentar otro documento que acepte la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La normativa fija requisitos específicos para verificar la identidad, residencia y situación legal de los solicitantes. Además de los aeropuertos, la REAL ID también es necesaria para ingresar a determinadas instalaciones federales, bases militares y plantas nucleares.

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¿Qué establece la Ley REAL ID de Estados Unidos?

La Ley REAL ID, aprobada en el año 2005 y puesta en marcha desde el 7 de mayo de 2025, establece estándares mínimos de seguridad para la emisión y producción de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales.

Entre otras cosas, exige que los organismos estatales verifiquen los documentos utilizados para acreditar la identidad e incorporen medidas contra la falsificación y el fraude. Para obtener una REAL ID se deben acreditar los siguientes datos:

  • Identidad.
  • Número de Seguro Social, cuando corresponda.
  • Residencia en el estado.
  • Presencial legal en el país.

Los estados pueden continuar emitiendo licencias o identificaciones que no cumplan con ese estándar, aunque esos documentos tienen limitaciones para ciertos usos federales.

Sin visa estadounidense, pasaporte ni Real ID: Estados Unidos autorizará la entrada legal de mexicanos que exhiban este documento (foto: archivo).
Sin visa estadounidense, pasaporte ni Real ID: Estados Unidos autorizará la entrada legal de mexicanos que exhiban este documento (foto: archivo).

¿En qué se diferencia una identificación o licencia de conducir estándar con una que cumple con REAL ID?

La principal diferencia está en los requisitos de seguridad y el uso que se le puede dar al documento.

Una licencia o identificación REAL ID se reconoce rápidamente porque incluye una estrella en la parte superior derecha, en este caso, puede usarse como identificación para los usos federales sujetos a la Ley REAL ID.

Una licencia estándar sigue siendo válida para las funciones que determine cada estado, como conducir o identificarse en trámites estatales, pero no puede usarse por sí sola como identificación aceptable para los usos federales regulados por REAL ID.

¿Quiénes pueden acceder a una licencia de conducir REAL ID?

Pueden acceder a una REAL ID los ciudadanos estadounidenses y extranjeros que puedan demostrar presencia legal en Estados Unidos.

Entre los documentos que pueden presentarse para demostrar identidad se encuentran:

  • Certificado de nacimiento estadounidense.
  • Pasaporte estadounidense.
  • Tarjeta de Residencia Permanente.

Adicionalmente, cada estado puede solicitar el cumplimiento de determinados requisitos, costos y procedimientos.

Para viajar en avión dentro de Estados Unidos es necesario contar con una identificación estatal que cumpla con los estándares federales de la Ley REAL ID o presentar otro documento que acepte la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
Para viajar en avión dentro de Estados Unidos es necesario contar con una identificación estatal que cumpla con los estándares federales de la Ley REAL ID o presentar otro documento que acepte la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). DΛVΞ GΛRCIΛ

¿Qué otras identificaciones se aceptan para viajar en vuelos domésticos, de acuerdo a laTSA?

La TSA indica que la REAL ID no es la única identificación válida para abordar un vuelo doméstico. Entre los documentos alternativos que reconoce la TSA se encuentran:

  • Pasaporte de Estados Unidos o tarjeta de pasaporte.
  • Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.
  • Tarjeta de Residente Permanente (Green Card).
  • Tarjetas de programas de viajeros confiables del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST.
  • Identificación militar de Estados Unidos.
  • Licencia de conducir mejorada (EDL), emitida por determinados estados.
  • Tarjeta de Cruce Fronterizo.
  • Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC).
  • Determinadas identificaciones tribales reconocidas por el Gobierno federal.
  • Documento de Autorización de Empleo (Formulario I-766).