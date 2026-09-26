Para viajar en avión dentro de Estados Unidos es necesario contar con una identificación estatal que cumpla con los estándares federales de la Ley REAL ID o presentar otro documento que acepte la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

La normativa fija requisitos específicos para verificar la identidad, residencia y situación legal de los solicitantes. Además de los aeropuertos, la REAL ID también es necesaria para ingresar a determinadas instalaciones federales, bases militares y plantas nucleares.

¿Qué establece la Ley REAL ID de Estados Unidos?

La Ley REAL ID, aprobada en el año 2005 y puesta en marcha desde el 7 de mayo de 2025, establece estándares mínimos de seguridad para la emisión y producción de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales.

Entre otras cosas, exige que los organismos estatales verifiquen los documentos utilizados para acreditar la identidad e incorporen medidas contra la falsificación y el fraude. Para obtener una REAL ID se deben acreditar los siguientes datos:

Identidad .

Número de Seguro Social , cuando corresponda.

Residencia en el estado.

Presencial legal en el país.

Los estados pueden continuar emitiendo licencias o identificaciones que no cumplan con ese estándar, aunque esos documentos tienen limitaciones para ciertos usos federales .

Sin visa estadounidense, pasaporte ni Real ID: Estados Unidos autorizará la entrada legal de mexicanos que exhiban este documento (foto: archivo).

¿En qué se diferencia una identificación o licencia de conducir estándar con una que cumple con REAL ID?

La principal diferencia está en los requisitos de seguridad y el uso que se le puede dar al documento.

Una licencia o identificación REAL ID se reconoce rápidamente porque incluye una estrella en la parte superior derecha, en este caso, puede usarse como identificación para los usos federales sujetos a la Ley REAL ID.

Una licencia estándar sigue siendo válida para las funciones que determine cada estado, como conducir o identificarse en trámites estatales, pero no puede usarse por sí sola como identificación aceptable para los usos federales regulados por REAL ID.

¿Quiénes pueden acceder a una licencia de conducir REAL ID?

Pueden acceder a una REAL ID los ciudadanos estadounidenses y extranjeros que puedan demostrar presencia legal en Estados Unidos.

Entre los documentos que pueden presentarse para demostrar identidad se encuentran:

Certificado de nacimiento estadounidense.

Pasaporte estadounidense.

Tarjeta de Residencia Permanente.

Adicionalmente, cada estado puede solicitar el cumplimiento de determinados requisitos, costos y procedimientos.

Para viajar en avión dentro de Estados Unidos es necesario contar con una identificación estatal que cumpla con los estándares federales de la Ley REAL ID o presentar otro documento que acepte la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). DΛVΞ GΛRCIΛ

¿Qué otras identificaciones se aceptan para viajar en vuelos domésticos, de acuerdo a laTSA?

La TSA indica que la REAL ID no es la única identificación válida para abordar un vuelo doméstico. Entre los documentos alternativos que reconoce la TSA se encuentran: