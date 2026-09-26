- ¿Qué establece la Ley REAL ID de Estados Unidos?
- ¿En qué se diferencia una identificación o licencia de conducir estándar con una que cumple con REAL ID?
- ¿Quiénes pueden acceder a una licencia de conducir REAL ID?
- ¿Qué otras identificaciones se aceptan para viajar en vuelos domésticos, de acuerdo a laTSA?
Para viajar en avión dentro de Estados Unidos es necesario contar con una identificación estatal que cumpla con los estándares federales de la Ley REAL ID o presentar otro documento que acepte la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).
La normativa fija requisitos específicos para verificar la identidad, residencia y situación legal de los solicitantes. Además de los aeropuertos, la REAL ID también es necesaria para ingresar a determinadas instalaciones federales, bases militares y plantas nucleares.
¿Qué establece la Ley REAL ID de Estados Unidos?
La Ley REAL ID, aprobada en el año 2005 y puesta en marcha desde el 7 de mayo de 2025, establece estándares mínimos de seguridad para la emisión y producción de licencias de conducir y tarjetas de identificación estatales.
Entre otras cosas, exige que los organismos estatales verifiquen los documentos utilizados para acreditar la identidad e incorporen medidas contra la falsificación y el fraude. Para obtener una REAL ID se deben acreditar los siguientes datos:
- Identidad.
- Número de Seguro Social, cuando corresponda.
- Residencia en el estado.
- Presencial legal en el país.
Los estados pueden continuar emitiendo licencias o identificaciones que no cumplan con ese estándar, aunque esos documentos tienen limitaciones para ciertos usos federales.
¿En qué se diferencia una identificación o licencia de conducir estándar con una que cumple con REAL ID?
La principal diferencia está en los requisitos de seguridad y el uso que se le puede dar al documento.
Una licencia o identificación REAL ID se reconoce rápidamente porque incluye una estrella en la parte superior derecha, en este caso, puede usarse como identificación para los usos federales sujetos a la Ley REAL ID.
Una licencia estándar sigue siendo válida para las funciones que determine cada estado, como conducir o identificarse en trámites estatales, pero no puede usarse por sí sola como identificación aceptable para los usos federales regulados por REAL ID.
¿Quiénes pueden acceder a una licencia de conducir REAL ID?
Pueden acceder a una REAL ID los ciudadanos estadounidenses y extranjeros que puedan demostrar presencia legal en Estados Unidos.
Entre los documentos que pueden presentarse para demostrar identidad se encuentran:
- Certificado de nacimiento estadounidense.
- Pasaporte estadounidense.
- Tarjeta de Residencia Permanente.
Adicionalmente, cada estado puede solicitar el cumplimiento de determinados requisitos, costos y procedimientos.
¿Qué otras identificaciones se aceptan para viajar en vuelos domésticos, de acuerdo a laTSA?
La TSA indica que la REAL ID no es la única identificación válida para abordar un vuelo doméstico. Entre los documentos alternativos que reconoce la TSA se encuentran:
- Pasaporte de Estados Unidos o tarjeta de pasaporte.
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero.
- Tarjeta de Residente Permanente (Green Card).
- Tarjetas de programas de viajeros confiables del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), como Global Entry, NEXUS, SENTRI o FAST.
- Identificación militar de Estados Unidos.
- Licencia de conducir mejorada (EDL), emitida por determinados estados.
- Tarjeta de Cruce Fronterizo.
- Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC).
- Determinadas identificaciones tribales reconocidas por el Gobierno federal.
- Documento de Autorización de Empleo (Formulario I-766).