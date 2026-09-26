Durante 2026, Zohran Mamdani, el alcalde de la Ciudad de Nueva York anunció una gran cantidad de medidas para mejorar el servicio de transporte de una de las zonas más concurridas en el país.

Lo último es que puso en marcha el primer corredor exclusivo del Bronx, una obra sobre una de las avenidas más transitadas que busca reducir los tiempos de viaje de unas 39.000 personas que utilizan a diario la línea Bx36.

El busway funciona todos los días entre las 6 a.m. y las 8 p.m. y forma parte de un programa más amplio para agilizar el servicio de colectivos en la ciudad de Nueva York.

¿Dónde estará ubicado el carril de circulación exclusiva en el Bronx?

El nuevo corredor se encuentra sobre Tremont Avenue, uno de los principales ejes de circulación este-oeste del Bronx. El proyecto comprende aproximadamente una milla de busway y otras 0,26 millas de carril exclusivo para colectivos.

La configuración cambia según el sentido de circulación:

Hacia el este , el busway se extiende desde Third Avenue hasta Southern Boulevard .

Hacia el oeste , va desde Southern Boulevard hasta Belmont Avenue .

Además, entre Webster Avenue y Third Avenue, en dirección este, se incorporó un carril compartido para colectivos y bicicletas.

El corredor beneficia especialmente a los pasajeros de la línea Bx36, cuyos colectivos llegaron a circular a velocidades inferiores a las 5 millas por hora durante los períodos de mayor congestión. También facilita las conexiones con ocho líneas de subte, Metro-North y otros servicios de colectivos.

¿Qué vehículos podrán transitar y cuáles tendrán el paso restringido?

El busway funciona los siete días de la semana, de 6 a 20 horas. Durante ese período pueden recorrer todo el corredor los colectivos, camiones de seis ruedas o más, vehículos de emergencia y unidades de Access-A-Ride.

Los demás vehículos, incluidos taxis, autos particulares y vehículos de aplicaciones o servicios de transporte, no pueden utilizar el corredor como vía de paso. Sí pueden ingresar desde las calles laterales para realizar accesos locales, como dejar o recoger pasajeros, pero deben salir en el siguiente giro disponible hacia la derecha.

Para controlar el cumplimiento de estas restricciones, el proyecto contempla cámaras fijas instaladas sobre el corredor, cámaras incorporadas a los colectivos y controles del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Nueva York puso en marcha el primer corredor exclusivo del Bronx, una obra sobre una de las avenidas más transitadas que busca reducir los tiempos de viaje de unas 39.000 personas que utilizan a diario la línea Bx36. MTATransitFan / Wikimedia Commons

Los nuevos cambios de seguridad: ¿Dónde se aplicarán?

El Departamento de Transporte de Nueva York (NY DOT) incorporó modificaciones de seguridad en ocho intersecciones de Tremont Avenue y calles cercanas:

Tremont Avenue y Webster Avenue.

Tremont Avenue y Third Avenue.

Tremont Avenue con Southern Boulevard y Crotona Parkway.

Third Avenue y East 175th Street.

Southern Boulevard con Crotona Parkway y 180th Street.

Crotona Avenue y 180th Street.

Third Avenue y 180th Street.

Tremont Avenue y Washington Avenue.

Entre las principales intervenciones se encuentran extensiones de vereda pintadas , destinadas a acortar la distancia que deben recorrer los peatones para cruzar y obligar a los conductores a reducir la velocidad al doblar. Estas áreas fueron reforzadas con delineadores flexibles, bloques de granito y espacios para estacionar bicicletas, también con el objetivo de desalentar el estacionamiento indebido.

El programa del que forma parte este proyecto: ¿Qué se propone Vision Zero?

La decisión de incorporar estas medidas responde a los antecedentes de siniestros registrados sobre Tremont Avenue, un corredor incluido entre las zonas prioritarias del programa Vision Zero de Nueva York. De acuerdo con los datos difundidos por las autoridades de la ciudad, entre 2020 y 2024 cerca de 630 personas resultaron heridas en siniestros viales y cuatro perdieron la vida en este tramo.

El rediseño apunta no solo a mejorar la velocidad de los colectivos, sino también a reordenar la circulación y reducir los puntos de conflicto entre vehículos, peatones y ciclistas.

La ciudad también busca que la reducción del espacio disponible para la circulación general y la mayor delimitación de los cruces obliguen a los conductores a disminuir la velocidad al ingresar a las intersecciones, especialmente en zonas donde confluyen varias avenidas o existe un elevado movimiento de pasajeros del transporte público.