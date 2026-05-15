La crisis del sector manufacturero golpea nuevamente al norte argentino. El grupo comercial Dabra, uno de los principales actores del mercado deportivo en Argentina y propietario de granes cadenas nacionales, decidió el cierre definitivo de su fábrica de calzado situada en la localidad de Valle Viejo, Catamarca. La planta, que se dedicaba principalmente a la producción de botines y calzado de la marca Lotto, dejará de fabricar a nivel local para comenzar a abastecerse mediante importaciones provenientes de Brasil. La decisión del grupo Dabra se da en un contexto de caída del consumo interno y un cambio en la estrategia comercial de la compañía. Según fuentes del sector, los altos costos de producción local y la apertura comercial hicieron que la planta de Catamarca perdiera competitividad frente al calzado brasileño. Con este cierre, la marca Lotto, un emblema del fútbol y el deporte de las décadas de los 90 y 2000, pierde su principal centro de ensamblado en territorio argentino, consolidando el proceso de desindustrialización que afecta a las provincias del interior. El cierre de la planta no solo representa una pérdida industrial, sino un drama social para la región. La medida dejó a la totalidad de sus operarios sin empleo, afectando a decenas de familias que dependían directamente de la actividad de la fábrica en Valle Viejo. El impacto se siente con fuerza en una localidad donde las opciones de empleo privado formal son limitadas, lo que ha generado una profunda preocupación en las autoridades municipales y provinciales ante la pérdida de puestos de trabajo calificados en el rubro del calzado. Tras el anuncio del cese de operaciones, se desató un fuerte conflicto por el pago de las indemnizaciones. Los trabajadores y el gremio del calzado (UTICRA) denunciaron irregularidades en los montos ofrecidos por la empresa, lo que derivó en protestas y una tensa negociación en el ámbito administrativo. Mientras la firma busca cerrar el capítulo laboral para avanzar con su esquema de importación, los operarios exigen el pago del 100% de lo que marca la ley, argumentando que el cierre es una decisión empresarial y no una quiebra técnica. La planta de Valle Viejo supo ser un pilar del desarrollo industrial catamarqueño. Durante años, bajo la gestión del grupo Dabra, la fábrica abasteció a las góndolas de las tiendas deportivas más grandes del país. Su especialización en calzado técnico y deportivo la posicionó como una unidad estratégica para la marca Lotto en el Cono Sur. Sin embargo, el esquema de “importación directa” que hoy resulta más rentable para los grandes distribuidores terminó por sentenciar una historia de producción nacional que no pudo resistir el embate de la coyuntura económica actual.