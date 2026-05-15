El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos realizó un anuncio importante para contribuyentes que viven o tienen negocios en ciertas zonas de Georgia afectadas por desastres naturales. De acuerdo con el organismo, personas y empresas deberán cumplir con la presentación de declaraciones y pagos de impuestos antes del 20 de agosto de 2026, nueva fecha límite establecida tras los incendios forestales y fuertes vientos que comenzaron en abril de este año. La medida forma parte de un paquete de alivio fiscal por desastre, pero quienes no cumplan con las obligaciones dentro del nuevo plazo podrían enfrentar multas por presentación tardía o pagos atrasados. El alivio aplica a contribuyentes que residen o tienen negocios en tres condados del sureste de Georgia, que son Esta prórroga especial busca dar tiempo adicional a los contribuyentes afectados por el desastre. No obstante, si la declaración o el pago no se realiza antes del 20 de agosto de 2026, el organismo puede aplicar En caso de que se reciba un aviso de penalización por fechas incluidas en el período de prórroga se debe llamar al número indicado para eliminar la multa.