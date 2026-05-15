La industria de la comida rápida atraviesa una etapa de cambios profundos en Estados Unidos. A pesar de seguir siendo una de las marcas más reconocidas del sector, una histórica cadena enfrenta una fuerte reducción de locales que impacta en todo el país. Se trata de Subway, que durante 2025 cerró 729 tiendas en Estados Unidos, cayendo por debajo de los 19.000 establecimientos operativos por primera vez en décadas. Durante años, fue considerada una de las cadenas de comida rápida con mayor presencia territorial en Estados Unidos. No existe una lista nacional completa y oficial publicada por Subway con los 729 locales cerrados. Lo que sí se conoce es que los mayores recortes se concentraron en estados y zonas donde la cadena ya venía perdiendo rentabilidad o tenía sobreoferta de tiendas.