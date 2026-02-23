Dos de las economías más poderosas de América Latina decidieron unir fuerzas en una alianza que promete cambiar el mapa tecnológico y económico de la región. El objetivo es comenzar a negociar desde una posición de mayor fortaleza frente a las superpotencias. Este acercamiento no solo apunta a reducir la dependencia de mercados, sino también a optimizar la logística, diversificar destinos de exportación e importación y potenciar el desarrollo sostenible. Los protagonistas de esta alianza son Brasil y México, que firmaron dos instrumentos de cooperación para impulsar nuevas oportunidades económicas, científicas y ambientales. El acuerdo incluye la producción, uso, regulación y certificación de biocombustibles como bioetanol, biodiésel y combustibles sostenibles para aviación y transporte marítimo. La colaboración también contempla el intercambio de tecnología, equipos y metodologías, con el objetivo de fortalecer el desarrollo sostenible y las energías renovables. Esta estrategia busca aprovechar la capacidad industrial y exportadora de México y el amplio mercado interno de Brasil, creando un bloque capaz de competir con Estados Unidos y China. Aunque Brasil y México ya mantenían acuerdos comerciales desde principios de los 2000, esta nueva etapa apunta a actualizar esos mecanismos y ampliar la cooperación hacia sectores estratégicos. El memorándum firmado entre la Secretaría de Economía mexicana y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones permitirá aumentar la competitividad y el posicionamiento internacional de las empresas de ambos países. Según autoridades de ambos gobiernos, esta alianza representa un avance tangible para la región, ya que refuerza la autonomía latinoamericana y promueve la prosperidad compartida. Además, abre la puerta a inversiones en áreas clave como la agroindustria, el sector automotriz y la innovación tecnológica.