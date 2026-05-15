El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede presentarse en el hogar o negocio de un contribuyente como parte de sus procedimientos oficiales de cobro, auditoría o investigación. Quienes hayan recibido un aviso previo por correo deben saber que esa visita es real y está respaldada por la ley. Ignorarla o confundirla con una estafa puede tener consecuencias legales y financieras. Las visitas en persona son poco frecuentes y siempre están precedidas por una notificación escrita del Servicio Postal. Solo cuatro tipos de empleados del IRS están autorizados a presentarse en un domicilio: agentes de ingresos, oficiales de ingresos, agentes especiales de investigaciones criminales e inspectores de combustible. Los oficiales de ingresos —encargados de gestionar deudas pendientes— envían la Carta 725-B antes de presentarse o llaman para coordinar el encuentro. Los agentes de ingresos, que realizan auditorías, también contactan por escrito antes de visitar el hogar, negocio o estudio contable del contribuyente. Si existe una deuda, el pago puede hacerse en efectivo, cheque o transferencia digital a nombre de “United States Treasury”. El IRS nunca solicita tarjetas de regalo ni tarjetas de débito prepagadas como forma de pago. Todo empleado autorizado debe presentar dos documentos: una credencial del IRS —pocket commission— y una tarjeta HSPD-12, ambas con foto y número de serie. El contribuyente tiene derecho a exigirlas antes de permitir el ingreso. Si la persona en la puerta no muestra identificación, hace amenazas, pide pagos en métodos no oficiales o dirige a sitios distintos de IRS.gov, es una estafa. Ante cualquier duda, el IRS recomienda llamar al 911.