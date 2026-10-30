China envió a Brasil un buque especializado en la instalación de pilotes de cimentación para participar en la construcción del puente Salvador-Itaparica, una megaobra de infraestructura que tendrá 12,4 kilómetros sobre el mar .

La embarcación puede levantar estructuras de hasta 700 toneladas y operar a profundidades de 70 metros, una capacidad clave para avanzar en uno de los tramos más complejos del proyecto.

El barco, denominado Tie Jian Da Qiao Zhuang 1 y también conocido como CRCC Bridge Piling No. 1, zarpó el 27 de septiembre desde el puerto de Lüsi, en la provincia de Jiangsu.

Según el Gobierno de Bahía, el 15 de octubre llegó a Singapur y continuaba su recorrido hacia la bahía de Todos los Santos, donde será utilizado en las tareas de cimentación de la futura conexión vial.

Cómo es el buque chino que puede levantar 700 toneladas

La embarcación fue desarrollada por China Railway Construction Bridge Engineering Bureau Group para realizar trabajos de instalación de pilotes en ambientes marítimos complejos. Tiene 130,5 metros de longitud y una estructura para hincar pilotes que alcanza los 156 metros de altura.

Una de sus principales características es su capacidad para levantar elementos de cimentación de hasta 700 toneladas . Además, puede trabajar en aguas de hasta 70 metros de profundidad y colocar pilotes de hasta siete metros de diámetro, según información difundida por el Gobierno municipal de Nantong, China.

Estas prestaciones permitirán afrontar tareas que presentan mayores dificultades para los equipos convencionales, especialmente en zonas de gran profundidad y con condiciones geológicas complejas. El buque tendrá un papel estratégico en la construcción de los cimientos del tramo central del puente.

El puente sobre el mar que conectará la ciudad de Salvador (Bahía) con la isla de Itaparica. Dialogue Earth

Dónde se construirá el puente de 12,4 kilómetros sobre el mar

El proyecto Salvador-Itaparica se desarrolla en el estado de Bahía, en el nordeste de Brasil, y contempla un puente sobre la bahía de Todos los Santos.

La estructura conectará la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica y formará parte de un sistema vial de aproximadamente 46,8 kilómetros.

La obra no se limitará al tramo marítimo. También incluye nuevos accesos viales en Salvador, una vía expresa de 22 kilómetros en la isla y la duplicación de un sector de ocho kilómetros de la carretera BA-001.

De acuerdo con el Gobierno de Bahía, el puente tendrá una extensión de 12,4 kilómetros sobre el agua y una inversión total estimada en 11.600 millones de reales brasileños. El proyecto se ejecuta mediante una asociación público-privada y forma parte del Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) de Brasil.

El desafío técnico de construir sobre aguas de 64 metros de profundidad

Uno de los puntos más complejos de la obra será la instalación de los pilotes que sostendrán la estructura en las zonas más profundas de la bahía. En el área prevista para las cimentaciones del puente, el agua alcanza hasta 64 metros de profundidad.

Para responder a estas condiciones, los equipos deberán colocar los pilotes con precisión y garantizar una base capaz de soportar las cargas de la infraestructura.

La embarcación china fue diseñada para operar en profundidades mayores, de hasta 70 metros, y facilitar las tareas en sectores donde la maquinaria tradicional encuentra limitaciones.

El tramo central tendrá 682 metros de longitud y deberá permitir el paso de embarcaciones de gran porte. Por eso, el diseño debe compatibilizar la estabilidad de la estructura con la continuidad de la navegación en la bahía de Todos los Santos.