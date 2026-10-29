El jefe de Gabinete, Diego Santilli, respaldó este jueves los controles migratorios que autorizaron la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro desde la Argentina hacia Estados Unidos.

El funcionario aseveró que el legislador ingresó al territorio nacional con el marco documental correspondiente y que no contaba con restricciones pendientes para viajar , al tiempo que prefirió no emitir opiniones respecto del impacto político derivado de las recientes elecciones en Brasil.

Las declaraciones del Jefe de Gabinete se dieron en el marco de su participación en la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un encuentro realizado en Rosario que juntó a funcionarios nacionales, mandatarios provinciales, representantes de grandes proyectos productivos y referentes del sector pyme.

Consultado sobre si le generó sospechas la maniobra, Santilli reiteró que Bolsonaro no registraba restricciones de tránsito en la Argentina. “Entró por Migraciones, no tenía impedimentos de Interpol. Esa es la conclusión clara. Viajó a EE. UU. vía Guayaquil”, remarcó.

“Como lo expresó la Dirección General de Migraciones: ingresó con la documentación correspondiente, en regla y terminó saliendo en avión, también en las mismas condiciones”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre el traslado del hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.

Asimismo, Santilli evitó pronunciarse sobre el traspié electoral del bolsonarismo y aseguró: “Es un tema que lo tiene que analizar otro. El impacto de Brasil es de Brasil”.

Flávio Bolsonaro llegó a Miami luego de escapar de Brasil a través de Argentina. Reuters

Las expresiones del jefe de Gabinete se produjeron tras confirmarse el viaje de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos a bordo de un vuelo privado, en el que estuvo acompañado por su esposa y sus dos hijas. La aeronave despegó desde el aeropuerto de Puerto Iguazú, realizó una escala en Guayaquil, Ecuador, y completó su trayecto en Miami.

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