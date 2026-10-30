Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, sufrió un ataque informático en el que le robaron u$s 6.300 millones.

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, sufrió un ataque informático en el que le robaron u$s 6.300 millones. Los analistas lo calificaron como el mayor hackeo de la historia del sector , un episodio que podría llevar a los inversores a replantearse los riesgos de poseer activos digitales.

Según el comunicado de Binance, un atacante envió transacciones de retiro no autorizadas tras acceder a un sistema de la plataforma. La compañía sostuvo que absorberá el costo del accidente con su fondo de reserva SAFU y con fondos propios, y que no encontró evidencia de filtración de claves privadas de billeteras .

Como medidas inmediatas, Binance suspendió de forma temporal depósitos y retiros mientras completa los controles de seguridad, revocó la autorización de la dirección afectada y convocó a fuerzas del orden y a socios de inteligencia blockchain para rastrear y recuperar los fondos.

Los depósitos, es decir, el ingreso de fondos a la plataforma, funcionan con normalidad, según indicó el cofundador Yi He. Los retiros, en cambio, siguen suspendidos de forma temporal y Binance espera empezar a reanudarlos en las próximas 48 horas.

Según las firmas estadounidenses de análisis de cadenas de bloques TRM Labs y Chainalysis, los responsables procedían de Corea del Norte. Los atacantes apuntaron a las carteras de Binance en 10 blockchains y transfirieron la mayor parte de los fondos en unos 20 minutos , según un comunicado de TRM.

El hackeo a Binance habría sido lanzado desde Corea del Norte.

TRM indicó que varias características del ataque coincidían con robos anteriores vinculados a Corea del Norte, entre ellos el hackeo de 2025 a la plataforma Bybit, que el FBI había atribuido a Pionyang. “Hacemos esta valoración con un alto grado de confianza”, afirmó la firma.

Qué dijo Binance

La compañía informó que trabajó con sus socios para congelar los activos afectados y que, hasta el momento, se localizaron unos u$s 3.000 millones. No precisó qué ocurrió con los u$s 3.300 millones restantes.

Su cofundador, Yi He, afirmó que la plataforma cubrirá “todas las pérdidas derivadas del ataque”.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Binance detalló el posible origen de la brecha: “La investigación inicial de Binance sugiere que el incidente de seguridad podría involucrar la computadora portátil comprometida de un ingeniero de DevOps, lo que permitió a un atacante acceder a un contenedor de servicios y enviar transacciones de retiro no autorizadas”.

“No encontramos evidencia de ninguna filtración de claves privadas de billeteras. Compartiremos un informe técnico detallado una vez que la investigación esté completa y los hechos estén plenamente verificados”, agregó la empresa.

En otra declaración, Binance sostuvo: “El incidente se debe a múltiples factores. Nuestro equipo de seguridad está rastreando la trayectoria completa del ataque a través de la computadora comprometida, que podría ser el punto de entrada del incidente”.

Sobre las pérdidas, el comunicado indicó: “Binance cubrirá todas las pérdidas con el fondo SAFU y con fondos de la compañía. Los fondos de los usuarios están seguros ”. La plataforma también se comprometió a publicar una prueba de reservas actualizada cuando concluya la remediación.

Binance's initial investigation suggests that the security incident may involve a compromised DevOps engineer’s laptop, which allowed an attacker to gain access to a service container and submit unauthorized withdrawal transactions. We have found no evidence of any wallet private key leak. We will share a detailed technical post-mortem once the investigation is complete and the facts are fully verified. The estimated total impact sits at around $6.3B. We have worked with blockchain partners to freeze affected assets, with ~$3 billion frozen on-chain so far. Binance will cover all losses from the SAFU fund and the company’s funds. User funds are safe. We will also publish an updated Proof of Reserves once the remediation is complete. As an immediate precaution, Binance has: - temporarily suspended deposits and withdrawals while security checks are completed; - revoked the affected address authorisation; - engaged law enforcement and blockchain intelligence partners to trace and recover funds. Our teams are working around the clock to resolve this issue safely and thoroughly. We are working closely with our law enforcement partners to confirm the identity of these criminals and bring them to justice. Please rely only on official Binance channels for updates. Please feel free to contact Binance Customer Support if you have any further questions. https://t.co/ywB2mKFy0p — Binance (@binance) October 30, 2026

El SAFU es un fondo de activos seguro para los usuarios, constituido por una reserva mantenida íntegramente en bitcoin y destinado a proteger los activos ante brechas de seguridad, según figura en la web de la empresa.

“Nuestros equipos trabajan las 24 horas para resolver este problema de manera segura y exhaustiva. Estamos trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas del orden para confirmar la identidad de estos criminales y llevarlos ante la justicia”, señaló la compañía, que pidió a los usuarios confiar únicamente en sus canales oficiales para recibir novedades.

Binance también indicó que sus depósitos no se vieron afectados y que espera reanudar los retiros en las próximas 48 horas. “Los fondos de los usuarios siguen estando a salvo”, dijo.

Los activos congelados

Varias empresas del sector colaboraron en el congelamiento de fondos. El emisor de la criptomoneda estable Tether informó que congeló casi u$s 1570 millones vinculados al incidente, mientras que Circle inmovilizó más de u$s 800 millones.

World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas vinculada al presidente de EE. UU., Donald Trump, y a su familia, dijo el jueves que trabajó con el custodio BitGo para congelar los fondos robados.

Según Yi He, se inmovilizaron u$s 27 millones en criptomonedas estables y unos u$s 2 millones en tokens de World Liberty. Por su parte, Ripple también congeló cerca de u$s 200 millones, según Yi He.

Fuente: Archivo Fuente: Archivo

La reacción de los mercados

Los mercados respondieron de inmediato durante la sesión asiática del viernes. El Bitcoin cayó más de 3% hasta un mínimo de seis semanas de u$s 76.368, y el éter retrocedió más de 3% hasta un mínimo de dos meses de u$s 2.178.

El BNB, el token lanzado originalmente como Binance Coin y que sirve para pagar comisiones en la plataforma, bajó 5% en las últimas 24 horas y cotizó a u$s 709,70, según el agregador CoinGecko.

Entre las acciones, Coinbase Global retrocedió 4,8%, mientras que Strategy, la empresa dedicada a la compra de bitcoins, cayó casi 6% en la sesión extendida de EE.UU.

Más allá de la pérdida de activos, la brecha probablemente tendrá repercusiones más amplias en el sector, que ya enfrenta presión por la suba de las tasas de interés en EE.UU. y por la menor demanda de compradores de fondos cotizados (ETF), según los analistas.

“Esto podría reducir aún más el apetito de riesgo y llevar a los inversores a reevaluar la seguridad de los activos depositados en plataformas centralizadas, así como los riesgos de contraparte, solvencia y liquidez”, dijo Tim Sun, analista de HashKey Group, con sede en Hong Kong.

El episodio se suma a otros robos de criptomonedas. El año pasado, los atacantes se llevaron u$s 2.900 millones en casi 150 ataques, según investigadores de TRM Labs. En septiembre, la plataforma Bitget informó que le sustrajeron unos u$s 350 millones.

Las autoridades advirtieron que los grupos del crimen organizado usan cada vez más las criptomonedas para mover fondos entre países al margen del sistema financiero tradicional.