La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) ha comunicado que el concurso relacionado con los segmentos 13 y 14, correspondiente al tramo Saltillo-Santa Catarina, captó el interés de diversos consorcios que presentaron propuestas significativas; sin embargo, ninguna de ellas logró igualar la oferta planteada por las empresas del magnate.

Según la información disponible, Operadora Cicsa y FCC Construcción alcanzaron la puntuación más alta, asegurando así la ejecución de una obra de suma importancia para la conectividad, además de representar una inversión que supera los 31 mil millones de pesos.

La licitación para la construcción de una parte del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo ha sido asignada a Carlos Slim.

Tren de pasajeros entre Saltillo y Nuevo Laredo: la ambiciosa iniciativa que lidera Carlos Slim

Es fundamental mencionar que el Servicio de Administración Tributaria de México desempeñará un papel esencial en esta iniciativa, al ser la entidad gubernamental ante la cual las empresas tendrán que satisfacer sus responsabilidades fiscales.

Carlos Slim se apodera de uno de los recursos más cruciales de México: gestionará más de 100 kilómetros, 40 puentes y 9 viaductos de una ruta esencial (foto: archivo).

Con el inicio de las obras el 30 de septiembre, según los detalles proporcionados por la ARTF, el proyecto ferroviario abarcará 111 kilómetros y tendrá un plazo de ejecución de 960 días naturales.

Este proceso es clave para la validación del contrato, ya que representa la forma oficial de asegurar transparencia en un área donde las licitaciones normalmente están bajo observación pública.

Influencia en infraestructura: el impacto de Carlos Slim

Esta victoria refuerza su posición como uno de los empresarios más influyentes en materia de infraestructura en el territorio azteca. Además, la obra se enmarca dentro del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en México, con proyectos clave que buscan modernizar la movilidad y fortalecer la conectividad en toda la región.

En la licitación que fue adjudicada a Operadora Cicsa y FCC Construcción, participaron otras empresas con amplia experiencia en grandes proyectos, como Comsa, encargada de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro; ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones; AZVI y OHL. Sin embargo, ninguna de estas alcanzó la puntuación del consorcio liderado por Carlos Slim.