El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, compareció ante el Congreso de la Unión, como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.

En esta noticia FMI traza recomendaciones: focalizar apoyos sociales y aumentar gasto productivo

La Secretaría de Hacienda debe implementar una consolidación fiscal más ambiciosa y acelerada para mantener finanzas públicas sanas, frenar el crecimiento de la deuda y recuperar margen de maniobra para el gasto público, consideró el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Misión de supervisión económica y financiera sobre México.

El organismo internacional, liderado por Kristalina Georgieva elabora un análisis anual de las condiciones macroeconómicas de cada país para ofrecer sugerencias y diagnósticos para mejorar la salud financiera, así como para garantizar la estabilidad del sistema financiero mundial y prevenir crisis económicas globales.

El FMI sugirió eliminar los estímulos fiscales a la gasolina y subir los impuestos al predial y la tenencia. EFE

El organismo refirió que la reducción del déficit fiscal del país, es decir, del faltante de las finanzas públicas para cubrir el gasto anual, continúa, pero avanza a un “ritmo lento”.

La propuesta de presupuesto de 2027, enviada el 8 de septiembre por la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión establece un objetivo de déficit fiscal de 3.9%, lo que a los ojos del FMI implica una consolidación “más gradual” que la anunciada anteriormente y augura una trayectoria ascendente para la deuda en los años siguientes.

“Se debería considerar una consolidación más ambiciosa y acelerada para colocar a la deuda en una firme trayectoria descendente y recuperar margen de maniobra para la política fiscal”, dijo el organismo internacional.

FMI traza recomendaciones: focalizar apoyos sociales y aumentar gasto productivo

El organismo internacional aseguró que a futuro, la Secretaría de Hacienda, que lidera Edgar Amador Zamora, debe establecer un conjunto de “medidas equilibradas y creíbles” para cuidar los objetivos fiscales a mediano plazo y crear espacio para el gasto prioritario en infraestructura y salud.

Sobre el gasto, el FMI sugirió mejorar la focalización de los programas sociales. Durante la presentación del Paquete Económico 2027, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, presumió que actualmente los programas del bienestar cubren a 43 millones de mexicanos.

En este sentido, desde la llegada de la Cuarta Transformación, programas como los apoyos a adultos mayores, becas a alumnos de educación básica, entre otros, se entregan de manera universal y además están blindados por la Constitución.

En 2027, Hacienda planea entregar MXN $1.06 billones a los programas sociales, lo que equivale al 2.6% del Producto Interno Bruto del país, y será la misma proporción que destinará a los proyectos productivos.

Asimismo, el FMI refirió que es necesario eliminar progresivamente los subsidios a los combustibles y el fortalecimiento duradero de las finanzas de Pemex.

Los estímulos fiscales a combustibles tendrán un impacto fiscal estimado en MXN $27 mil millones de pesos, mientras que desde 2019 a septiembre, Hacienda ha entregado más de MXN $2.7 billones a Pemex para salvar a la empresa de la quiebra.

El año entrante, la dependencia encargada de las finanzas públicas entregará MXN $81 mil millones adicionales para ayudar a la petrolera a pagar su deuda financiera.

Mientras tanto, del lado del ingreso, el FMI sugirió aumentar el predial y la tenencia, así como eliminar paulatinamente los incentivos fiscales fronterizos, subir y ampliar el impuesto al carbono, reformar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre personas físicas y fomentar la formalización.