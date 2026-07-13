Oficial | Adiós a las reservas de viajes del Imserso: cómo deberán hacer los pensionistas para conseguir los mejores precios (foto: Shutterstock).

Los viajes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) constituyen una de las principales alternativas de turismo social para los pensionistas en España. De cara a la campaña 2026-2027, el programa incorporará un cambio en su sistema de reservas que afectará especialmente a quienes hasta ahora realizaban el trámite mediante sus ayuntamientos.

Esto se debe a que el Gobierno ha decidido eliminar el sistema mediante el cual los ayuntamientos gestionaban las reservas del turismo social. La medida pone fin a un modelo que estaba en funcionamiento desde 1989, por lo que afectará a 142 ayuntamientos de todo el país.

Hasta el momento, estos consistorios se encargaban de la tramitación de alrededor de 13.000 plazas anuales, con especial atención a las personas mayores con dificultades para utilizar internet o acceder a medios digitales. Incluso, según el Gobierno, durante la última campaña cerca de 4000 beneficiarios habían recurrido a este servicio.

¿Cómo funcionará el sistema de reservas de viajes del IMSERSO?

A partir de ahora, el sistema quedará limitado a las agencias de viajes autorizadas, la sede electrónica de la entidad pública y un servicio telefónico de atención a los usuarios. El Ministerio de Derechos Sociales justifica la reforma mediante la aplicación de la Ley 40/2015, que considera extinguidos los convenios históricos suscritos con las entidades locales.

Asimismo, el departamento manifiesta que el nuevo procedimiento permitirá un acceso más equitativo al programa y evitará las diferencias territoriales que existían previamente por la asignación de cupos a determinados municipios.

Los pensionistas que hayan participado en campañas anteriores serán incorporados automáticamente a la base de datos del Imserso y recibirán en su domicilio una carta de acreditación con las claves necesarias para realizar la reserva.

¿Qué pasará con los pensionistas que no utilizan internet?

La desaparición de la gestión municipal genera dudas especialmente entre las personas mayores que no utilizan internet con facilidad o que viven en zonas con menor acceso a servicios digitales y agencias de viajes.

Incluso, la decisión ha generado críticas entre ayuntamientos y entidades representativas del ámbito municipal. Por ejemplo, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha manifestado su oposición a la desaparición del sistema y solicitado colaboración al Gobierno en zonas de población envejecida o dispersión geográfica.

Oficial | Adiós a las reservas de viajes del Imserso: cómo deberán hacer los pensionistas para conseguir los mejores precios (foto: Shutterstock)

Por ejemplo, esta situación puede visibilizarse en las comunidades autónomas de Canarias, Cantabria y otros municipios rurales donde la presencia de agencia de viajes es limitada.

Sin embargo, el Gobierno asegura que la eliminación de esta vía no reducirá la accesibilidad de los usuarios. Además de las agencias autorizadas y la sede electrónica, se pondrá a disposición un servicio telefónico para resolver consultas y facilitar el proceso de transición, sin necesidad de recurrir a herramientas digitales complejas.

De esta forma, quienes no puedan realizar la reserva por internet podrán solicitar asistencia telefónica o acudir presencialmente a una agencia de viajes autorizada.

¿Cómo es el calendario y cuáles son los precios de la campaña 2026-2027?

A pesar de las modificaciones en el sistema de reservas de turismo, el calendario no sufrió cambios. De esta forma, si bien el plazo para presentar solicitudes o actualizar los datos personales finalizó el 10 de julio, las cartas de acreditación comenzarán a enviarse durante la segunda quincena de agosto.

Mientras tanto, las reservas podrán realizarse en septiembre y los viajes se desarrollarán entre mediados de octubre de 2026 y junio de 2027.

Oficial | Adiós a las reservas de viajes del Imserso: cómo deberán hacer los pensionistas para conseguir los mejores precios (foto: Shutterstock)

Respecto a las tarifas, el programa mantendrá su estructura habitual y los precios variarán según el destino elegido, la duración de la estancia y si el paquete incluye transporte.

Por ejemplo, los viajes a la costa peninsular tendrán un coste de entre 224 y 409 euros, mientras que los destinos a Baleares y Canarias podrán alcanzar los 565 euros, dependiendo de la temporada.