El pueblo medieval de Valencia que pocos conocen: tiene piscinas naturales y una de las rutas más bonitas de España (foto: Shutterstock)

Chelva es un histórico y pintoresco pueblo situado en el interior de la provincia de Valencia, a unos 68 kilómetros al noroeste de la ciudad de Valencia. Su famoso barrio andalusí y su pasado marcado por la convivencia de las culturas cristiana, judía y musulmana convierten a este lugar en un tesoro del interior de España.

Este pueblo de aproximadamente 1.800 habitantes se encuentra en la comarca de Los Serranos y forma parte de la Reserva de la Biosfera del Alto Turia, reconocida por la Unesco. Además de su espectacular entorno natural, entre sus principales atractivos se encuentran el acueducto romano de Peña Cortada y la popular Ruta del Agua.

Los principales atractivos turísticos de Chelva

El lugar es reconocido como “el pueblo azul valenciano” o el “Chefchaouen valenciano” por el tono azul del histórico barrio de Benacacira, que recuerda al pueblo marroquí de Chefchaouen.

Asimismo, el agua es un elemento fundamental de este pueblo, debido a que dio forma a la Ruta del Agua, uno de los rincones más reconocidos y al recorrido más famoso de la región.

Este atractivo turístico es un sendero circular de unos siete kilómetros que combina la naturaleza y la cultura de los alrededores del río Chelva o Tuéjar. Además, incluye parajes fluviales como La Playeta, el túnel excavado en la roca conocido como Paso de Olinches y la Fábrica de la Luz.

Prueba de la importancia del agua en la localidad es su sistema tradicional de riego y aprovechamiento del recurso hídrico, de herencia andalusí. La ruta recorre los cuatro barrios históricos y diferentes parajes del entorno natural de Chelva. Entre las atracciones turísticas imperdibles de la zona se encuentran:

El barrio de Benacacira , con su trazado de origen andalusí.

El barrio de Azoque , la antigua judería, que conserva parte de su estructura histórica.

El barrio de Arrabal , de origen cristiano, que muestra la expansión del casco urbano tras la conquista cristiana y completa el conjunto histórico de Chelva.

La plaza Mayor , centro de la vida del casco antiguo.

La iglesia arciprestal de Nuestra Señora de los Ángeles , con su magnífica fachada y su imponente campanario de 60 metros. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 2006.

Los canales, lavaderos y tramos tradicionales ligados al uso histórico del agua.

A estos lugares se suma el acueducto romano de Peña Cortada, una antigua conducción de agua construida durante la época romana que atraviesa túneles excavados en la roca y diferentes zonas de gran valor paisajístico.

La historia de Chelva, una región poblada desde la prehistoria

En la región de Chelva se han encontrado restos de asentamientos neolíticos y vestigios de la Edad del Bronce. Asimismo, los romanos estuvieron presentes en la zona y dejaron su huella con uno de los monumentos más famosos de la región: el acueducto de Peña Cortada, que aún sigue en pie.

Sin embargo, el origen del pueblo como tal se remonta a la época andalusí, cuando la población comenzó a estructurarse de forma más clara alrededor de un sistema de barrios y de aprovechamiento del recurso hídrico.

El pueblo medieval de Valencia que pocos conocen: tiene piscinas naturales y una de las rutas más bonitas de España (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Luego de la conquista cristiana en el siglo XIII, Chelva comenzó a formar parte del Reino de Valencia. Durante los siglos posteriores, las distintas comunidades dejaron su huella en el trazado urbano, en los edificios religiosos y en los sistemas de canalización del agua.

Esta riqueza histórica y cultural se plasma en sus calles y rincones, debido a que el casco antiguo de Chelva está reconocido como conjunto histórico. Sus barrios conservan todavía calles estrechas, pequeñas plazas, soportales y construcciones que reflejan el paso de diferentes culturas por la localidad.

¿Cómo llegar a Chelva desde Madrid y Barcelona?

Chelva no cuenta con una estación de tren, por lo que quienes viajen en transporte público desde Madrid o Barcelona deberán llegar primero a Valencia y completar desde allí el recorrido por carretera.

Desde Madrid, se puede viajar en tren de alta velocidad hasta la estación de València Joaquín Sorolla. La conexión ferroviaria entre ambas ciudades dispone de servicios de alta velocidad y larga distancia. Una vez en Valencia, el recorrido puede continuar en autobús interurbano hasta Chelva o en un coche de alquiler.

El autobús entre Valencia y Chelva tarda alrededor de una hora y media, aunque los horarios y las frecuencias pueden variar según el día de la semana y la temporada. La línea 400A conecta Valencia con diferentes municipios del interior, entre ellos Chelva.

En coche, el trayecto desde Madrid tiene una duración aproximada de tres horas y 45 minutos. La distancia ronda los 330 kilómetros y el recorrido se realiza principalmente por la A-3, para luego continuar por carreteras del interior de la provincia de Valencia hasta Chelva.

Desde Barcelona, la alternativa en tren consiste en tomar un servicio de larga distancia hasta Valencia y continuar desde allí en autobús o coche. Los trenes Euromed conectan Barcelona y Valencia en aproximadamente tres horas, dependiendo del servicio seleccionado.

El pueblo medieval de Valencia que pocos conocen: tiene piscinas naturales y una de las rutas más bonitas de España (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

En coche, el recorrido desde Barcelona hasta Chelva demora alrededor de cuatro horas y supera los 390 kilómetros. La ruta habitual desciende por el corredor mediterráneo en dirección a Valencia y continúa posteriormente por la CV-35 hacia el interior.

Debido a que las frecuencias de autobús hasta Chelva son más limitadas que las conexiones entre las grandes ciudades, es recomendable consultar los horarios actualizados antes de organizar el viaje.