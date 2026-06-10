Oficial | Italia pagará cientos de euros a quienes vivan un mes en los Alpes: cómo postularse

La posibilidad de vivir durante un mes en los Alpes italianos con todos los gastos cubiertos y recibir 400 euros ya despertó el interés de cientos de personas. La iniciativa forma parte de un estudio científico internacional que analizará cómo influye la vida en altura en la salud humana.

El proyecto será desarrollado por Eurac Research entre agosto y septiembre de 2026 en el refugio Nino Corsi, ubicado dentro del Parque Nacional del Stelvio, en la región del Tirol del Sur. Los participantes vivirán durante cuatro semanas a una altitud de entre 2000 y 2500 metros sobre el nivel del mar.

La investigación, denominada MAHE (Moderate Altitude Healthy Exposure), busca comprender cómo responde el organismo a las altitudes medias. Los científicos quieren profundizar especialmente en los efectos sobre la presión arterial, el metabolismo y la calidad del sueño.

Oficial | Italia pagará cientos de euros a quienes vivan un mes en los Alpes: cómo postularse Fuente: Shutterstock Denis Belitsky

Italia busca voluntarios para vivir en los Alpes italianos durante un mes

El estudio científico se centrará en personas que actualmente vivan al nivel del mar. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años, aunque existen varias restricciones para garantizar resultados comparables.

Los investigadores excluyeron de la selección a fumadores, deportistas de alto rendimiento y personas con enfermedades previas. Según los organizadores, el objetivo es evaluar con precisión cómo responde un organismo sano a la vida en altura.

El interés por el proyecto fue inmediato. En pocas horas, más de 160 personas se registraron para competir por uno de los doce cupos disponibles. La alta demanda incluso saturó temporalmente el sitio oficial de la convocatoria.

Cómo será la experiencia de vivir en los Alpes italianos

Aunque la propuesta parece unas vacaciones en la montaña, los responsables remarcan que el objetivo principal es científico. Los voluntarios deberán continuar con sus rutinas habituales de trabajo o estudio de manera remota mientras permanezcan en el refugio alpino.

Durante las cuatro semanas, los especialistas monitorearán variables relacionadas con la alimentación, la actividad física y la calidad del sueño. De esta manera podrán analizar cómo impacta el entorno de montaña sin modificar drásticamente los hábitos cotidianos.

Los investigadores explican que vivir por encima de los 1.500 metros implica exponerse a una menor presión atmosférica, menos oxígeno y una mayor radiación ultravioleta. Estas condiciones podrían influir directamente en distintos procesos del organismo.

Qué efectos puede tener vivir en altura sobre la salud

El proyecto MAHE intenta cubrir un vacío existente en la investigación científica. Hasta ahora, gran parte de los estudios se enfocaron en altitudes extremas y no en zonas intermedias como las que analizará Eurac Research.

Los responsables del estudio sostienen que investigaciones preliminares detectaron posibles beneficios cardiovasculares y metabólicos asociados a la permanencia temporal en altitudes moderadas. Sin embargo, consideran que todavía falta evidencia científica concluyente.

Los científicos también señalaron que algunos trabajos relacionaron la vida en altura con una menor mortalidad por accidentes cerebrovasculares. Aun así, advirtieron que este tipo de entornos podría representar riesgos adicionales para personas con determinadas enfermedades respiratorias.

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Cuánto pagan por participar del estudio científico en Italia

Los doce voluntarios seleccionados recibirán una compensación económica de 400 euros por formar parte del experimento científico. Además, la organización cubrirá completamente la estancia en el refugio Nino Corsi durante todo el período de investigación.

Los resultados obtenidos permitirán profundizar en el conocimiento sobre cómo los factores ambientales pueden influir en la salud humana y la longevidad. El estudio también busca determinar si vivir temporalmente en la montaña podría ayudar a reducir el riesgo de determinadas enfermedades.

Mientras tanto, la convocatoria ya se convirtió en una de las iniciativas científicas más llamativas del año al combinar investigación médica, vida en la montaña y la posibilidad de residir en uno de los paisajes más emblemáticos de Europa.

Quiénes pueden postularse

Personas de entre 18 y 40 años.

Residentes actuales al nivel del mar.

No fumadores.

Sin enfermedades previas.

No deportistas de alto rendimiento.

Qué incluye la experiencia en los Alpes italianos