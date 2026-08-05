Buscan voluntarios para pasar el verano en Brasil: ofrecen alojamiento y la posibilidad de vivir gratis en destinos paradisíacos

Oficial | Guatemala, Nicaragua y Honduras vetarán el ingreso de personas que hayan postergado este trámite con su pasaporte

Brasil lanzó nuevas convocatorias para voluntarios internacionales que quieran pasar el verano en algunos de los destinos más emblemáticos del país. Las iniciativas combinan trabajo comunitario, experiencias culturales y la posibilidad de acceder a alojamiento gratuito mientras se colabora en distintos proyectos sociales y ambientales.

Las propuestas están dirigidas a personas de diferentes nacionalidades y abarcan desde programas educativos en ciudades hasta tareas de conservación de la naturaleza en reservas protegidas.

Los tres proyectos que buscan voluntarios internacionales

Uno de los programas disponibles es Eco Caminhos, ubicado en las montañas del estado de Río de Janeiro. Se trata de una finca ecológica que ofrece hospedaje y alimentación a quienes participen en actividades vinculadas con la agricultura orgánica y la bioconstrucción.

Además del trabajo diario, los voluntarios tienen la oportunidad de aprender sobre prácticas sostenibles y compartir experiencias con personas de distintas partes del mundo.

Otra de las alternativas es la organización International Volunteer HQ, que desarrolla proyectos sociales en zonas urbanas de Río de Janeiro. Allí, los participantes colaboran impartiendo clases de idiomas y apoyando iniciativas educativas destinadas a la comunidad local.

El programa incluye acompañamiento permanente y alojamiento en viviendas compartidas.

Por su parte, el Instituto Arara Azul, ubicado en la región del Pantanal, convoca voluntarios para participar en tareas de monitoreo y conservación del guacamayo azul. El trabajo consiste en inspeccionar nidos y colaborar en actividades de campo relacionadas con la protección de la fauna silvestre.

Qué gastos deben asumir los participantes

Aunque las organizaciones ofrecen hospedaje y experiencias de intercambio cultural, los voluntarios deben hacerse cargo de algunos costos, como los pasajes, el seguro médico y otros gastos personales.

Las solicitudes deben realizarse directamente a través de las plataformas oficiales de cada organización, sin intermediarios.

Para muchos viajeros, estas iniciativas representan una alternativa para conocer Brasil, reducir gastos de alojamiento y participar en proyectos con impacto social y ambiental durante el verano.