Quienes sueñan con vivir una experiencia diferente en Europa tienen una oportunidad que combina turismo, naturaleza y amor por los animales.

En la isla griega de Siros, un refugio especializado en el rescate de gatos abrió una convocatoria para incorporar voluntarios de distintos países.

A cambio de colaborar con el cuidado diario de los felinos, los participantes reciben alojamiento gratuito y desayuno durante su estadía.

La propuesta está orientada a personas mayores de edad que disfruten del contacto con los animales y deseen pasar una temporada en una de las islas más pintorescas del mar Egeo.

Si bien no se trata de un empleo remunerado, el programa permite reducir considerablemente los costos del viaje y vivir una experiencia solidaria en un entorno único.

¿Qué ofrece el voluntariado en la isla griega?

El programa contempla una serie de beneficios para quienes sean seleccionados. Los voluntarios deberán colaborar durante cinco horas por día con las actividades del refugio, mientras que el resto de la jornada quedará disponible para descansar, recorrer la isla o disfrutar de sus playas y paisajes.

Entre los beneficios incluidos se encuentran:

Alojamiento sin costo durante toda la estadía.

Desayuno diario.

Un día libre por semana.

Cinco horas diarias de colaboración en el refugio.

Tiempo libre para conocer la isla y realizar actividades recreativas.

La próxima convocatoria abrirá en septiembre y estará destinada a cubrir las vacantes disponibles para estadías durante 2027, por lo que los interesados deberán seguir las publicaciones oficiales del refugio para conocer las fechas y el proceso de inscripción.

Buscan voluntarios para vivir gratis con en una paradisiaca isla en Grecia: ofrecen el trabajo soñado. God's Little People Cat Rescue

Estas son las tareas que deberán realizar quienes sean elegidos

Aunque la principal misión es cuidar a los gatos rescatados, los voluntarios también participan en distintas tareas esenciales para el funcionamiento del refugio.

Las actividades incluyen alimentar a los animales, cambiarles el agua, limpiar y mantener en condiciones los espacios donde viven, jugar con ellos para favorecer su socialización y brindarles compañía.

Además, cuando sea necesario y siempre bajo las indicaciones del personal responsable, también pueden colaborar con la administración de medicación básica y otras tareas generales de mantenimiento.

Desde la organización destacan que la ayuda de los voluntarios resulta fundamental para garantizar el bienestar de los animales y sostener el trabajo cotidiano del refugio.

Requisitos para postularse y quiénes pueden participar

La convocatoria está abierta a personas de diferentes nacionalidades, aunque existen algunos requisitos mínimos para poder formar parte del programa.

Los postulantes deben ser mayores de edad, tener una condición física que les permita realizar las tareas diarias, sentirse cómodos conviviendo con gatos y contar con un nivel básico o intermedio de inglés para facilitar la comunicación durante la experiencia.

También deberán comprometerse a permanecer durante el período acordado con la organización. Es importante tener presente que se trata de un voluntariado, por lo que no existe una remuneración económica.

La propuesta cubre el alojamiento y el desayuno como parte del intercambio por las horas de colaboración.

Antes de viajar, además, se recomienda revisar los requisitos migratorios y la documentación necesaria para ingresar a Grecia de acuerdo con la nacionalidad de cada participante.