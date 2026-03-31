Una convocatoria científica inusual abre la puerta a una experiencia única en plena montaña. El centro de investigación Eurac Research lanzó un llamado para seleccionar a doce voluntarios que vivirán durante un mes en el Parque Nacional del Stelvio, en los Alpes italianos. El objetivo del estudio consiste en analizar cómo la vida a una altitud media, entre 2000 y 2500 metros, influye en la salud cardiovascular, el metabolismo y la calidad del sueño en personas acostumbradas al nivel del mar. El experimento se desarrollará en el refugio alpino Refugio Nino Corsi, ubicado en una zona de alta montaña en el norte de Italia. Allí, los participantes deberán continuar con sus rutinas habituales de estudio o trabajo a distancia mientras un equipo médico realiza un seguimiento constante de sus parámetros físicos. La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años que residan actualmente al nivel del mar. Los investigadores excluyeron a fumadores, deportistas de alto rendimiento y personas con enfermedades preexistentes, con el fin de garantizar resultados comparables. Durante las cuatro semanas de estancia, los voluntarios no estarán de vacaciones. Deberán sostener su rutina diaria mediante el teletrabajo o el estudio, mientras los especialistas monitorean variables como el sueño, la alimentación y la actividad física. El interés por la experiencia superó las expectativas iniciales. En pocas horas, el equipo de Eurac Research recibió más de 160 postulaciones, lo que refleja el atractivo de la propuesta tanto desde el punto de vista científico como personal. Vivir por encima de los 1500 metros supone enfrentar condiciones ambientales particulares. La menor presión atmosférica reduce la disponibilidad de oxígeno, mientras que la radiación ultravioleta aumenta de manera significativa. Estos factores pueden generar beneficios, como una posible reducción en la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, también podrían implicar riesgos, especialmente en personas con afecciones respiratorias, por lo que el estudio apunta a establecer un equilibrio claro entre ventajas y desventajas. En cuanto a la compensación, los voluntarios seleccionados recibirán 400 euros por su participación, además del alojamiento completo en el refugio alpino. Los resultados del estudio permitirán avanzar en la comprensión de cómo el entorno natural influye en la salud humana y la longevidad, más allá de factores como la genética o el estilo de vida.