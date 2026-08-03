Eliminar el sarro en la ducha es uno de los problemas más comunes en los hogares. Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua se acumulan en los pequeños orificios de la regadera o el cabezal de la ducha, lo que reduce la presión y provoca que el agua salga de manera irregular.

Si bien muchas personas usan vinagre o bicarbonato de sodio, existe una alternativa que gana popularidad por su eficacia: el ácido cítrico, un compuesto que ayuda a disolver las incrustaciones de calcio sin esfuerzo.

Cómo eliminar el sarro de los orificios de la ducha con ácido cítrico

El ácido cítrico se consigue fácilmente en comercios especializados, ferreterías o tiendas de productos de limpieza.

Gracias a su capacidad para eliminar los depósitos de minerales, resulta muy eficaz para remover el sarro.

Para aplicar este truco, se deben seguir los siguientes pasos:

Mezclar dos o tres cucharadas de ácido cítrico en un recipiente con agua tibia .

Desmontar el cabezal de la ducha, si es posible.

Sumergir en la solución durante entre 30 minutos y una hora.

Utilizar un cepillo de dientes viejo para retirar los restos de sarro más adheridos.

Enjuagar con abundante agua antes de volver a instalarlo.

Si el cabezal no se puede desmontar, también se puede colocar la mezcla dentro de una bolsa plástica y sujetarla alrededor de la ducha para que los orificios permanezcan en contacto con la solución.

Por qué se forma sarro en la ducha y cómo evitar que vuelva a aparecer

La formación de sarro está directamente relacionada con la cantidad de minerales presentes en el agua.

Cuando esta contiene niveles elevados de calcio y magnesio, los residuos se adhieren con mayor facilidad en el interior del cabezal de la ducha y terminan obstruyendo sus pequeños orificios.

Para reducir este problema y prolongar la vida útil de la ducha, los expertos aconsejan:

Limpiar el cabezal al menos una vez al mes.

Secar la superficie después de cada uso para evitar la acumulación de residuos.

Comprobar periódicamente que los orificios no estén tapados.

Colocar filtros o dispositivos antisarro si el suministro de agua presenta una alta concentración de minerales.

Realizar un mantenimiento preventivo de forma regular no solo evita obstrucciones difíciles de eliminar, sino que también contribuye a conservar un flujo de agua uniforme y una buena presión por más tiempo.