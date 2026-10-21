El presidente Javier Milei volvió a convertir su visita a Madrid en una plataforma para confrontar con el gobierno de Pedro Sánchez y respaldar a los sectores de la derecha española.

En una jornada que combinó un discurso ante empresarios e inversores, un encuentro de casi dos horas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y contactos con dirigentes de Vox, el mandatario argentino volvió a cuestionar al socialismo español y recibió como respuesta una ironía de Sánchez a través de una canción de Lali Espósito.

La primera actividad de Milei fue su participación en el Nueva Economía Fórum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, donde expuso ante empresarios, inversores, autoridades y representantes diplomáticos. Allí reivindicó su vínculo con España y sostuvo que el país europeo tiene un lugar especial en su visión política por considerarlo una de las cunas del liberalismo.

Milei Ayuso Presidencia

Pero el tono cambió rápidamente cuando se refirió al gobierno español. Milei agradeció la recepción que España brindó durante años a los argentinos que emigraron y sostuvo que muchos llegaron al país europeo escapando de la “miseria y falta de futuro” que atribuyó al socialismo del siglo XXI y al kirchnerismo. En ese contexto, definió a Sánchez como el “impresentable dictador de Pedro Sánchez”.

El Presidente fue incluso más allá y llamó a los españoles a involucrarse en política para desplazar al socialismo. “Es una deuda de honor que tienen con su propia sangre sacar a los socialistas a patadas porque ustedes son la cuna del liberalismo”, afirmó ante el auditorio.

También apuntó contra las políticas migratorias del gobierno de Sánchez y sostuvo que la inmigración no puede ser utilizada para resolver el problema demográfico europeo. En particular, hizo referencia a la situación de Ceuta y afirmó que la izquierda fomenta la inmigración porque “cada inmigrante es un voto”. Además, cuestionó el impacto fiscal de la llegada de extranjeros y sostuvo que las economías que recibieron más migrantes continúan estancadas.

El discurso tuvo, al mismo tiempo, un fuerte componente de promoción económica de la Argentina. Milei destacó la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y la indigencia, el equilibrio fiscal, la eliminación del cepo y las inversiones vinculadas al RIGI. También aseguró que Argentina está avanzando hacia una etapa de fuerte crecimiento y convocó a los empresarios españoles a invertir en el país.

“Argentina es la prueba de que luchar contra la decadencia rinde sus frutos”, sostuvo, y afirmó que en los próximos años el país puede experimentar un crecimiento que, según su proyección, no tendría precedentes. Al cierre, volvió a plantear su objetivo de convertir a la Argentina en un “faro de libertad” para Occidente.

Mientras Milei hablaba en Madrid, Pedro Sánchez optó por responderle con ironía. El presidente del Gobierno español publicó en sus cuentas de X e Instagram una imagen de su teléfono mientras escuchaba “Fanático”, de Lali Espósito. “Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!” , escribió Sánchez.

La elección de la canción no fue casual. “Fanático” es el tema que Lali lanzó en 2024 después de los reiterados cruces públicos co

n Milei y que quedó asociado a la figura del Presidente argentino. La propia canción contiene referencias que fueron interpretadas como alusiones al mandatario. Sánchez, que viajaba a Burgos para participar de un acto de campaña del PSOE, utilizó así una canción argentina para contestar a los ataques recibidos desde Madrid.

El cruce se produjo además en plena campaña electoral española. Las elecciones generales están previstas para el 29 de noviembre, y la visita de Milei se desarrolla a poco más de un mes de esos comicios. El mandatario argentino no ocultó su respaldo a sectores de la derecha española y durante su exposición afirmó que es amigo tanto de Santiago Abascal como de Ayuso.

Después del foro económico, Milei se reunió con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El encuentro se realizó en las instalaciones del Canal de Isabel II, en el barrio de Chamberí. La reunión tuvo carácter institucional, aunque fue mantenida bajo un perfil discreto y sin atención a los medios. Según informó el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ambos repasaron el panorama político internacional y las situaciones internas de Argentina y España.

Entre los temas abordados estuvo especialmente la situación de Ceuta, que Ayuso y Milei analizaron en términos críticos hacia las políticas migratorias, además del papel de las clases medias y el riesgo de su deterioro. También hablaron sobre la llamada Ley de Nietos y sus posibles efectos sobre las elecciones españolas del 29 de noviembre.

Milei Presidencia

Ayuso recibió al mandatario argentino con un abrazo y, de acuerdo con fuentes de su Gobierno, le transmitió su deseo de que participe de la Cumbre Iberoamericana, que se realizará a comienzos de noviembre en Madrid. A su vez, Milei la invitó a visitar la Argentina.

El encuentro fue especialmente significativo porque Ayuso quedó como la principal dirigente política española de peso que recibió personalmente a Milei durante esta visita. Santiago Abascal, líder de Vox, no pudo encontrarse con el Presidente debido a su gira electoral por otras regiones de España, aunque ambos mantuvieron una videollamada en la que intercambiaron elogios y volvieron a cargar contra la izquierda.

En paralelo, durante la visita de Milei a Madrid también trascendió un episodio diplomático con la Casa Real española. Según fuentes del Palacio de la Zarzuela citadas por la agencia EFE, el Gobierno argentino trasladó de manera informal a la Casa Real el interés de Milei en mantener un encuentro con el rey Felipe VI. No se trató, de acuerdo con esa versión, de una solicitud formal de audiencia.

La respuesta de Zarzuela fue recordar el protocolo habitual español: cuando un jefe de Estado extranjero mantiene un encuentro con el Rey, esa reunión debe estar acompañada por otra con el presidente del Gobierno, en este caso Pedro Sánchez.

La misma regla, según las fuentes citadas por EFE, ya había sido comunicada en anteriores viajes de Milei a España. Como el mandatario argentino no tenía previsto reunirse con Sánchez, finalmente tampoco hubo encuentro con Felipe VI.