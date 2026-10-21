Ni detergente ni limón: la forma ideal de desinfectar la base de la plancha con dos agentes naturales y evitar que se raye.

Iowa State University, una institución especializada en investigación científica, destacó la importancia de mantener el hogar lejos de la contaminación por bacterias en su publicación Keep Bacteria Out of Your Kitchen.

En este marco, la especialista Marlene Geiger, licenciada en Educación y Extensión en Economía Doméstica, explicó cómo mantener distintos elementos desinfectados y uno de los que llamó la atención fue la limpieza de la plancha .

Los métodos que presentó la especialista destacan la importancia de utilizar elementos que no rayen la base de la plancha. Entre las alternativas, se encuentra la combinación de bicarbonato de sodio con vinagre.

La forma ideal de desinfectar la base de la plancha con dos agentes naturales y evitar que se raye

El bicarbonato de sodio y el vinagre “funcionan de maravilla como agente natural para eliminar la suciedad de la base de la plancha”, introdujo la especialista en la publicación.

La fórmula para limpiar la plancha con bicarbonato de sodio y vinagre es la siguiente:

Mezclar bicarbonato de sodio con vinagre (o agua destilada, en su defecto). Proporciones aproximadas de 2 partes de bicarbonato por cada 1 parte de vinagre (por ejemplo, 2 cucharadas de bicarbonato por 1 cucharada de vinagre).

Crear una pasta .

Aplicar la pasta con un cepillo de dientes viejo sobre la plancha fría y desenfuchada.

Frotar suavemente el cepillo para deshacer los residuos .

Luego, limpiar los residuos con un paño de microfibra hasta que la base quede limpia.

Limpiar las salidas de vapor.

“Después de limpiar, llena el depósito con agua, calentá y pasá la plancha sobre una toalla o trapo viejo, pulsando el botón del pulverizador varias veces para asegurarte de que la base y las rejillas estén limpias antes de planchar la ropa”, concluyó Geiger.

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Otras maneras de limpiar la base de la plancha

En la misma publicación, Marlene Geiger compartió otras dos maneras de limpiarlo: pasta limpiadora de hierro caliente y paño para limpiar planchas.

La primera se encuentra en cualquier lugar de venta de tejidos, productos para lavandería y “normalmente restauran la base de la plancha a un estado perfecto”. Cabe señalar que no son tóxicos, inflamables o abrasivos. “Cuando las pastas se aplican sobre una base de hierro muy caliente, eliminan rápida y fácilmente el almidón, el detergente y los residuos de fusión”, explica la especialista.

“Estos limpiadores disuelven los residuos bien planchando en una toalla vieja o apretando el limpiador sobre la base y limpiando los residuos con una toalla o trapo viejo”, remarcó.

En cuanto a los paños de limpieza, están diseñados para ser desechables; se disuelven y eliminan cualquier residuo pasando el paño por la base. “Normalmente funcionan mejor para las bases menos sucias o para una limpieza muy regular. Como no hay pasta, no obstruyen las salidas de vapor”, concluyó.

En conclusión, las personas cuentan con una fórmula con dos agentes naturales que se consiguen en cualquier supermercado, como es el bicarbonato de sodio y el vinagre. También cuentan con dos productos que son creados específicamente para limpiar la plancha, uno para una limpieza profunda y el otro para una limpieza regular.