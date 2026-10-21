Cómo eliminar el sarro de las canillas y el inodoro.

El sarro que se acumula en las canillas, los grifos y el inodoro puede formar manchas blanquecinas y depósitos difíciles de remover. Una alternativa casera para combatirlos es utilizar vinagre blanco y agua, dos ingredientes habituales en la limpieza del hogar.

El vinagre contiene ácido acético, capaz de disolver depósitos minerales como el carbonato de calcio, uno de los principales componentes de la cal. Un estudio sobre tecnologías para reducir la acumulación de sarro comprobó que el vinagre de limpieza con una concentración de ácido acético del 6% podía disolver estos depósitos minerales.

Cómo usar vinagre para limpiar las canillas

Para tratar las manchas de sarro, conviene aprovechar las propiedades de cada ingrediente:

Aplicar vinagre blanco sobre el sarro. Humedecer un paño con vinagre blanco y colocarlo sobre las zonas con depósitos minerales. Dejar actuar durante un período breve y revisar si la acumulación comienza a desprenderse. El tiempo necesario dependerá de la cantidad de sarro y del material de la canilla. Frotar con suavidad. Retirar el paño y limpiar la superficie con un cepillo suave o una esponja que no raye. Enjuagar con abundante agua y secar con un paño limpio.

La mejor forma de eliminar el sarro concentrado de la canilla. Gemini IA.

Cómo limpiar el sarro del inodoro

En el inodoro, el vinagre puede ayudar a aflojar los depósitos minerales que aparecen debajo del borde o cerca de la línea de agua.

Aplicar vinagre blanco sobre las zonas afectadas. Distribuirlo sobre el sarro visible y dejarlo actuar durante un tiempo prudente, sin permitir que el producto se seque sobre superficies sensibles. Cepillar el interior con agua. Utilizar el cepillo del inodoro para frotar las manchas y ayudar a desprender los depósitos. Enjuagar tirando la cadena y comprobar si es necesario repetir la limpieza.

¿Por qué el vinagre sirve para eliminar el sarro?

El vinagre contiene ácido acético, que favorece la disolución de residuos como el carbonato de calcio. La Universidad Estatal de Nuevo México explica que el vinagre se utiliza para eliminar depósitos de agua dura y manchas en superficies.

Además, un estudio de 2020 publicado en BMC Microbiology, realizado por investigadores de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Rin-Waal, evaluó la actividad antibacteriana, antifúngica y antiviral del ácido acético y encontró efectos bajo determinadas concentraciones y condiciones de laboratorio.

En particular, los investigadores comprobaron que una solución con 10% de ácido acético y 1,5% de ácido cítrico redujo significativamente distintas bacterias y hongos.

Además, el estudio A Standardized Test Protocol for Evaluation of Scale Reduction Technologies, publicado en Environmental Engineering Science, evaluó el uso de vinagre de limpieza con un 6% de ácido acético para disolver incrustaciones de carbonato de calcio.