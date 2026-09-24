Dos centrales nucleares argentinas se posicionaron entre las de mejor rendimiento de la industria nuclear internacional, según el PI-Index de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO).

¿Qué centrales fueron ubicadas entre las de mejor rendimiento mundial?

Una de las centrales con mejor rendimiento mundial es la Central Nuclear Atucha II logró 100 puntos, los cuales corresponden al segundo trimestre del 2026. Esta es la primera vez que logró el máximo del indicador desde su entrada en operación en el 2014.

La otra es la Central Nuclear Embalse, que logró 98,4 puntos sobre 100 y quedó a menos de dos puntos del máximo.

Central Nuclear Atucha II. Agencia NA

Este resultado se suma al desempeño que tuvieron ambas centrales en 2025:

Atucha II: 5.408.372 megavatios hora.

Embalse: 5.352.202 megavatios hora.

¿Qué es el PI-Index?

El Pi-Index es una herramienta que utiliza WANO que es capaz de comparar trimestralmente el desempeño de las centrales nucleares en funcionamiento.

El indicador contempla aspectos como:

La seguridad de los trabajadores.

La protección radiológica del personal.

Control químico de los sistemas.

Confiabilidad de los equipos.

Factor de carga.

Estos valores expresan la proporción de energía efectivamente generada respecto de la que una central podría producir, según Nucleoeléctrica Argentina. Es decir que lograr el puntaje máximo es tener todos estos parámetros en niveles de excelencia.

WANO reúne y evalúa el desempeño de los operadores centrales mediante los valores mencionados para comparar los estándares de la industria internacional e identificar oportunidades de mejora.