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América del Sur avanza con un ambicioso proyecto de infraestructura que promete modificar el mapa logístico de la región. Se trata de un aeropuerto de gran escala que busca convertir a Colombia en un punto clave para el intercambio comercial con Europa y Asia, además de fortalecer los vínculos con el resto del continente.
La iniciativa contempla una inversión cercana a los 2000 millones de dólares y fue diseñada para agilizar el movimiento de mercaderías y pasajeros. Gracias a su ubicación estratégica, el complejo aspira a reducir tiempos y costos de transporte, impulsando la competitividad de distintos sectores productivos.
El aeropuerto que busca convertir a Colombia en un centro logístico mundial
El proyecto corresponde al futuro Aeropuerto Internacional de Turbo, una obra que se desarrolla en la región colombiana de Urabá y que pretende consolidar al país como una plataforma de conexión entre América del Sur, Europa y Asia. La infraestructura todavía atraviesa su etapa de planificación técnica, pero ya figura entre las iniciativas más importantes de la región.
El complejo estará integrado a una red de transporte multimodal, permitiendo enlazar operaciones aéreas con rutas terrestres y puertos marítimos ubicados a nivel del mar. Esa combinación facilitará el traslado de cargas, especialmente de productos perecederos, y podría reducir los costos logísticos hasta en un 25%.
Una inversión que apunta a transformar el comercio exterior
Además de operar vuelos de pasajeros, el nuevo aeropuerto contará con depósitos, zonas industriales y espacios destinados a actividades logísticas. Su conexión directa con Puerto Antioquia, Progreso, Pisisí y Cirilo, junto con las principales autopistas de la región, permitirá acelerar la circulación de mercaderías hacia distintos mercados internacionales.
Las autoridades también proyectan que esta infraestructura incentive nuevas inversiones y genere puestos de trabajo tanto durante la construcción como una vez que entre en funcionamiento. La cercanía con el golfo de Urabá y las rutas marítimas del Caribe reforzará el papel estratégico de Turbo para exportar productos hacia América, Europa y Asia, fortaleciendo el comercio exterior colombiano y ampliando las oportunidades para toda la región.