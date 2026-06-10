Construyen un río artificial de 2000 km que atravesará el desierto y llevará agua a las zonas más secas y cálidas: es la obra más grande del mundo Fuente: Ilustración con IA

En uno de los lugares más áridos del planeta se desarrolla una de las obras de ingeniería más impresionantes de la historia moderna.

En pleno desierto del Sahara, Libia construye desde hace décadas un gigantesco sistema hidráulico capaz de transportar millones de litros de agua a través de miles de kilómetros para abastecer a ciudades, comunidades y zonas agrícolas donde las precipitaciones son prácticamente inexistentes.

Conocido como el Gran Río Artificial, este megaproyecto es considerado el mayor sistema de transporte de agua subterránea del mundo y representa una solución sin precedentes para enfrentar la escasez hídrica en una de las regiones más cálidas y secas de la Tierra .

El megaproyecto que lleva agua a través del Sahara

La iniciativa, denominada oficialmente Great Man-Made River Project, nació con un objetivo tan ambicioso como complejo: trasladar enormes volúmenes de agua desde reservas subterráneas ubicadas en el corazón del desierto hasta las zonas costeras donde se concentra la mayor parte de la población libia.

Construyen un río artificial de 2000 km que atravesará el desierto y llevará agua a las zonas más secas y cálidas: es la obra más grande del mundo Fuente: Ilustración con IA

Para hacerlo posible, se perforaron más de 1.300 pozos que alcanzan profundidades cercanas a los 500 metros dentro del gigantesco Sistema Acuífero de Arenisca de Nubia, considerado una de las mayores reservas de agua fósil del planeta.

A partir de allí, una inmensa red de tuberías conecta los yacimientos subterráneos con distintos puntos del país, formando una infraestructura que supera los 2.000 kilómetros de extensión y que muchos describen como un auténtico río invisible bajo la arena.

Cómo funciona el mayor sistema de transporte de agua subterránea del mundo

A diferencia de los ríos convencionales, el Gran Río Artificial no puede verse desde la superficie. El agua circula a través de enormes conductos enterrados que atraviesan extensas regiones desérticas.

El sistema tiene capacidad para transportar alrededor de 6,5 millones de metros cúbicos de agua dulce por día, un volumen suficiente para abastecer ciudades enteras y sostener importantes proyectos agrícolas.

Construyen un río artificial de 2000 km que atravesará el desierto y llevará agua a las zonas más secas y cálidas: es la obra más grande del mundo Fuente: Ilustración con IA

Para lograrlo, se utilizan estaciones de bombeo de alta potencia y tuberías de hasta cuatro metros de diámetro, una escala que convierte a esta infraestructura en una de las más grandes jamás construidas en materia hidráulica.

Gracias a esta red, regiones que históricamente dependían de lluvias escasas o fuentes limitadas de agua pueden acceder a recursos hídricos de forma constante.

Una obra de más de 25.000 millones de dólares

La construcción comenzó en la década de 1980 con la intención de transformar amplias zonas del país y garantizar el acceso al agua en el largo plazo.

Los costos estimados superan los 25.000 millones de dólares, una inversión que refleja la magnitud de un proyecto pensado para convertir al agua en un recurso estratégico para el desarrollo económico y social de Libia.

Además del abastecimiento urbano, el sistema permitió impulsar actividades agrícolas en regiones donde anteriormente resultaba casi imposible cultivar debido a las extremas condiciones climáticas.

Por qué sigue siendo una obra clave en 2026

Aunque gran parte de la infraestructura ya se encuentra operativa y abastece a millones de personas, el proyecto todavía no está completamente finalizado.

En 2026 continúan las tareas de ampliación, rehabilitación y conexión de nuevas regiones, que convierten al Gran Río Artificial como una de las obras hidráulicas más imponentes de la actualidad.