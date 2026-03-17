Los inversionistas mexicanos encontraron una nueva puerta para colocar capital en Estados Unidos a través de un proyecto inmobiliario de u$s 170.6 millones en Miami que, además de rendimientos en dólares, ofrece la posibilidad de obtener la residencia permanente mediante el programa migratorio EB-5. La firma de capital privado BAI Capital anunció el inicio de las fases clave de desarrollo de ALMA Miami, un complejo de vivienda estudiantil diseñado para atraer capital latinoamericano, especialmente de México. El proyecto se construirá a menos de un kilómetro de la Florida International University, la cuarta universidad pública más grande del estado de Florida, que cuenta con más de 54,000 estudiantes provenientes de más de 130 países. Actualmente, la universidad sólo tiene capacidad para alojar a 8% de su matrícula dentro del campus, lo que ha generado un déficit de vivienda en la zona. ALMA Miami contempla una torre de 26 niveles con 565 unidades, 644 camas y 644 espacios de estacionamiento bajo un concepto de “lujo funcional”. Tras obtener la aprobación del Site Plan en enero de 2026, la firma prevé concluir los planos en mayo de este año, iniciar la construcción en enero de 2027 y entregar el desarrollo durante el verano de 2029. Entre las amenidades se incluyen áreas de estudio y coworking equipadas con tecnología para actividades académicas, gimnasio y estudio de yoga, piscina en rooftop con vistas a la ciudad, salas sociales para convivencia, espacios de gaming y cabinas especializadas para creación de contenido digital, como estudios para TikTok y suites para podcast. En un entorno de volatilidad financiera, algunos inversionistas mexicanos han buscado activos en dólares que combinen rendimientos con seguridad jurídica, explicó Juan Carlos Eguiarte, Country Manager de BAI Capital en México. “Para el inversionista mexicano, ALMA Miami representa un puente directo a la economía más fuerte del mundo a través de un activo tangible y de alta necesidad”, señaló. El directivo agregó que la estructura del proyecto cumple con la EB-5 Reform and Integrity Act of 2022, normativa que regula el programa EB-5, mediante el cual los inversionistas pueden obtener la Green Card si su capital contribuye a la generación de empleos en Estados Unidos. De acuerdo con la firma, el desarrollo generará aproximadamente 1,875 empleos, cifra que cuadruplica el requisito mínimo exigido por este programa migratorio. Para la ejecución del proyecto, BAI Capital se asoció con firmas estadounidenses como BKV Group en el diseño arquitectónico, HITT Contracting para la construcción y Asset Living, con más de 40 años de experiencia, para la operación del inmueble.