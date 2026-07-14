La Secretaría de Economía confirmó que el complejo de amoníaco que desarrolla Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa, forma parte de los proyectos prioritarios del Gobierno de México y que su objetivo es fortalecer la producción nacional de fertilizantes. De acuerdo con la dependencia, esta inversión permitirá reducir la dependencia del exterior y generar beneficios para el sector agropecuario.

En un comunicado, la dependencia señaló que “con este proyecto, México avanza en la reducción de su dependencia externa, fortalece al campo mexicano y contiene costos —beneficios que, con el tiempo, se traducirán en mayor estabilidad para los precios de los alimentos que llegan a la mesa de las y los mexicanos”, respaldando así el impacto esperado del megaproyecto sobre los fertilizantes y, de manera indirecta, sobre los alimentos.

Impulsar el desarrollo industrial y económico del norte del país. Gobierno de México

Un complejo estratégico para la industria y el campo mexicano

El proyecto de GPO consiste en un complejo de producción de amoníaco, un insumo indispensable para la fabricación de fertilizantes. La Secretaría de Economía destacó que esta inversión fue declarada prioritaria por el Gobierno federal y cuenta con financiamiento encabezado por KfW IPEX-Bank, la banca de desarrollo alemana, institución firmante de los Principios de Ecuador, que financia únicamente proyectos que cumplen con estándares ambientales vigentes.

La dependencia también informó que GPO es la subsidiaria mexicana del Grupo Proman, empresa con más de 40 años de experiencia en la industria petroquímica. El corporativo opera 17 plantas en distintos países y tiene presencia en más de 25 naciones, además de mantener operaciones en Trinidad y Tobago desde 1984 y en Estados Unidos.

Asimismo, la Secretaría de Economía indicó que la compañía trabaja bajo normas internacionales en materia de seguridad industrial, gestión ambiental y responsabilidad social. Entre ellas destacan los estándares de la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA) y el Código Internacional para el Manejo de Gases Licuados de la Organización Marítima Internacional.

¿Qué beneficios espera el Gobierno de México con este proyecto?

La Secretaría de Economía considera que el complejo de amoníaco permitirá fortalecer la producción nacional de insumos estratégicos para el campo, además de impulsar el desarrollo económico de la región de Topolobampo y mejorar la competitividad del país en la industria petroquímica.

La Secretaría de Economía indicó que la compañía trabaja bajo normas internacionales en materia de seguridad industrial, gestión ambiental y responsabilidad social Gobierno de México

Entre los beneficios señalados por la dependencia destacan:

Reducir la dependencia de las importaciones de amoníaco y fertilizantes.

Fortalecer el suministro de insumos para el campo mexicano.

Contener los costos de producción agrícola.

Favorecer una mayor estabilidad en los precios de los alimentos a mediano y largo plazo.

Impulsar el desarrollo industrial y económico del norte del país.

Posicionar a México como un actor relevante en la producción de amoníaco.

La Secretaría de Economía subrayó que el proyecto representa una inversión estratégica para el país, ya que busca garantizar el abastecimiento de fertilizantes en un contexto internacional de creciente demanda, al tiempo que impulsa la seguridad industrial y el cumplimiento de estándares ambientales reconocidos a nivel internacional.