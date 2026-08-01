En esta noticia Cómo encontraron la civilización perdida bajo la selva amazónica

Un equipo de arqueólogos encontró evidencias de una civilización perdida que habitó la selva amazónica durante siglos y que hasta ahora había pasado completamente inadvertida.

El hallazgo, publicado en la revista Nature, describe una red de más de 20.000 estructuras de tierra ocultas bajo la vegetación, en una superficie comparable a la del Reino Unido.

La investigación estuvo a cargo de especialistas de la Universidad de Helsinki y se concentró en el estado brasileño de Acre, en el sudoeste de la Amazonia. Allí, la tecnología LiDAR permitió detectar cientos de construcciones que ningún relevamiento anterior había logrado identificar.

Cómo encontraron la civilización perdida bajo la selva amazónica

El escaneo láser aerotransportado fue clave para el hallazgo. Esta tecnología emite millones de pulsos infrarrojos que atraviesan los espacios entre las copas de los árboles y reconstruyen con precisión el relieve del suelo, algo imposible de lograr con imágenes satelitales tradicionales.

Los escaneos revelaron estructuras hasta ahora desconocidas, con zanjas, terraplenes y recintos de formas geométricas. Nature

Con ese método, los investigadores identificaron cerca de 400 movimientos de tierra invisibles hasta ese momento. A partir de ahí, aplicaron modelos informáticos para estimar cuántos sitios similares podrían existir en toda la región.

El resultado: la llamada civilización Aquiry habría construido alrededor de 20.000 movimientos de tierra, distribuidos en unos 400.000 kilómetros cuadrados. Los asentamientos estaban conectados por caminos rectos y calzadas, lo que descarta la idea de aldeas aisladas y confirma que se trataba de una red regional planificada.

Muchas de esas construcciones no tenían fines defensivos ni residenciales. Según los arqueólogos, funcionaban como centros ceremoniales y políticos, donde se realizaban ceremonias, competencias y encuentros para tomar decisiones comunitarias.

Quiénes eran los Aquiry y por qué cambia la historia del Amazonas

La civilización Aquiry habitó el actual estado de Acre durante el primer milenio de nuestra era. Su población alcanzó su punto máximo entre los años 100 y 300 después de Cristo, con una cifra que sorprendió a los propios investigadores.

Las estimaciones indican que la región llegó a albergar entre 1,25 y 3 millones de habitantes, lo que la ubicaría entre las mayores concentraciones de población precolombina conocidas en toda la Amazonia.

Entre los hallazgos más relevantes se destacan:

Miles de zanjas y terraplenes con formas geométricas de gran tamaño

Caminos rectos que unían los principales centros ceremoniales

Evidencia de cultivo de maíz, yuca, mandioca y calabaza

Prácticas de horticultura y manejo de especies arbóreas

Los especialistas remarcan que esta sociedad transformó el paisaje amazónico de forma significativa, sin destruir por completo el ecosistema. Todavía se desconoce qué lenguas hablaban sus habitantes y qué provocó el colapso de esta civilización hacia el año 850 después de Cristo.

Los propios autores del estudio reconocen que solo una pequeña porción de la Amazonia fue explorada con tecnología LiDAR. Por eso, consideran probable que miles de asentamientos y monumentos todavía permanezcan ocultos bajo la selva, a la espera de ser descubiertos.