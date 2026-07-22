Arqueólogos descubren una fosa común de 7.000 años con 77 cuerpos sin cabeza y revelan el motivo detrás del inquietante hallazgo. (Imagen ilustrativa)

Un equipo de arqueólogos logró resolver uno de los misterios más impactantes hallados en una antigua fosa común de hace 7.000 años.

En el lugar encontraron los restos de 77 personas sin cabeza, un descubrimiento que durante años alimentó teorías sobre guerras, masacres o castigos colectivos.

Sin embargo, una investigación reciente permitió conocer qué ocurrió realmente con estos cuerpos y por qué fueron enterrados de esa manera. Los expertos concluyeron que no se trató de una matanza, sino de un complejo ritual funerario practicado por una comunidad prehistórica .

El hallazgo ocurrió en la región de Gotland, Suecia, donde los investigadores analizaron una serie de enterramientos correspondientes al período neolítico.

La ausencia de cráneos llamó la atención desde el primer momento, ya que se repetía en una gran cantidad de esqueletos encontrados en el sitio.

El misterio de los 77 cuerpos sin cabeza que desconcertó a los científicos

Durante años, los especialistas debatieron distintas hipótesis para explicar la presencia de decenas de cuerpos decapitados.

Arqueólogos resuelven el enigma de una fosa con 77 personas decapitadas hace 7000 años. K. Fuchs, A. Heitmann, N. Müller-Scheeßel, T. Kühl

Las primeras teorías apuntaban a:

Conflictos entre grupos rivales.

Ejecuciones masivas.

Castigos rituales.

Actos de violencia colectiva.

No obstante, los estudios arqueológicos, sumados al análisis de los restos humanos y del contexto del enterramiento, revelaron una explicación diferente.

Los investigadores determinaron que los cráneos fueron retirados deliberadamente después de la muerte y utilizados en ceremonias vinculadas al culto de los antepasados. En algunos casos, las cabezas habrían sido exhibidas o conservadas durante un tiempo antes de ser depositadas en otros espacios rituales.

Este tipo de prácticas no era excepcional en algunas comunidades neolíticas del norte de Europa, donde la cabeza tenía un fuerte valor simbólico asociado a la identidad, la memoria y la conexión con los ancestros.

Por qué los cráneos tenían una importancia especial en esta cultura

Los expertos sostienen que la separación de los cráneos formaba parte de un proceso funerario complejo y socialmente aceptado. Lejos de representar un acto de violencia, era una manera de mantener un vínculo espiritual con los fallecidos.

Según explicaron los arqueólogos, la comunidad podía utilizar los restos óseos durante ceremonias colectivas y reuniones rituales, reforzando la memoria del grupo y la continuidad entre generaciones.

Además de los cuerpos sin cabeza, en el yacimiento se hallaron objetos ceremoniales, restos de animales y otros elementos que refuerzan la teoría de un espacio destinado a prácticas religiosas y simbólicas.

El descubrimiento aporta una nueva mirada sobre las creencias de las sociedades prehistóricas y demuestra que muchas costumbres funerarias de hace miles de años eran mucho más complejas de lo que los investigadores imaginaban.