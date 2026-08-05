Se acerca la primera gran tormenta de agosto: un ciclón provocará fuertes tormentas y caída de granizo por 48 horas

México enfrentará un panorama meteorológico complejo durante las próximas 48 horas debido a la interacción del monzón mexicano, la onda tropical número 24, canales de baja presión, vaguadas y circulaciones ciclónicas en distintos niveles de la atmósfera.

Estas condiciones favorecerán tormentas, lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en amplias zonas del país. Paralelamente, persistirá un ambiente extremadamente caluroso en el norte del territorio nacional, con temperaturas superiores a los 45 °C.

Se acerca la primera gran tormenta de agosto: un ciclón provocará fuertes tormentas y caída de granizo por 48 horas. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo estará el clima para este miércoles?

Durante el miércoles 5 de agosto, las lluvias más importantes se concentrarán en el noroeste, occidente y sur del país. Los acumulados de entre 50 y 75 milímetros podrán generar incremento en niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Además, las precipitaciones fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo, especialmente en entidades del occidente y sur del territorio nacional.

Vientos y fenómenos secundarios

Las rachas de viento más intensas alcanzarán entre 50 y 70 km/h en:

Istmo de Oaxaca.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

También se esperan oleajes de 1 a 2 metros en las costas del Pacífico mexicano y sectores litorales del Golfo de México. No se prevén eventos de calima ni niebla de relevancia en el periodo analizado.

¿En qué zonas de México impactarán las tormentas y el granizo?

Las precipitaciones durante esta jornada llegarán con diferente intensidad, dependiendo de la región:

Nivel alto de incidencia

Chihuahua.

Durango.

Sinaloa.

Nayarit.

Jalisco.

Guerrero.

Oaxaca.

Chiapas.

Nivel moderado de incidencia

Sonora.

Baja California Sur.

Zacatecas.

Aguascalientes.

Colima.

Michoacán.

Guanajuato.

Puebla.

Veracruz.

Tabasco.

Campeche.

Yucatán.

Coahuila.

Nuevo León.

Tamaulipas.

San Luis Potosí.

Querétaro.

Hidalgo.

Estado de México.

Ciudad de México.

Morelos.

Tlaxcala.

Quintana Roo.

Zonas sin afectación significativa

Baja California.

Se acerca la primera gran tormenta de agosto: un ciclón provocará fuertes tormentas y caída de granizo por 48 horas Shutterstock

Calor extremo y onda de calor: las temperaturas más altas del país

Además de las lluvias, el calor seguirá siendo protagonista en varios estados. El anticiclón en niveles medios mantendrá temperaturas muy elevadas durante las tardes.

Las máximas más extremas corresponderán a:

Baja California (noreste): superiores a 45 °C.

Sonora (oeste y noroeste): entre 40 y 45 °C.

Chihuahua (norte y este): entre 40 y 45 °C.

Nuevo León (este): entre 40 y 45 °C.

Tamaulipas (oeste): entre 40 y 45 °C.

Tabasco, Campeche y Yucatán: hasta 45 °C.

Continuará la onda de calor en:

Nuevo León (centro y este).

Tamaulipas (oeste).

Oaxaca (este y sur).

Chiapas (centro y oeste).

Pronóstico para el jueves: Sonora concentra el mayor riesgo por lluvias intensas

El jueves 6 de agosto la atención estará puesta en Sonora, donde se pronostican lluvias intensas de entre 75 y 150 milímetros en las regiones este y sureste del estado. El monzón mexicano continuará activo, favoreciendo precipitaciones abundantes también en Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.

La onda tropical número 24 se desplazará al suroeste de las costas de Jalisco y dejará de afectar al país al finalizar la jornada. Sin embargo, el ingreso de una nueva onda tropical hacia la península de Yucatán y el sureste mexicano incrementará nuevamente el potencial de lluvias en esas regiones durante los días posteriores, mientras persisten las altas temperaturas y la onda de calor en el norte y sureste del territorio nacional.