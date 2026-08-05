El Instituto Meteorológico emitió un informe alertando que, desde la mañana del jueves 6, un frente frío proveniente del litoral oeste ingresará al país y provocará tormentas muy fuertes y —puntualmente— severas. Aunque el oeste, centro y norte serán las regiones más afectadas , las condiciones inestables tenderán a extenderse al resto del territorio.

Las precipitaciones más significativas se estiman en acumulados de 60 a 80 mm, con posibilidad de superar esos valores de forma puntual. En las zonas con actividad tormentosa se prevé además la probabilidad de caída de granizo y episodios de intensa actividad eléctrica, lo que eleva el riesgo de daños a cultivos, vehículos y estructuras livianas, así como cortes de energía.

A partir de la tarde se espera un marcado aumento de la intensidad del viento asociado a la profundización de un ciclón extratropical sobre la región costera del este.

El fenómeno impactará principalmente el sur del Río Negro —con especial incidencia en la franja costera— registrando vientos sostenidos fuertes a muy fuertes de entre 40 y 70 km/h y rachas que podrían oscilar entre 70 y 100 km/h, con picos ocasionalmente superiores. Asimismo, se calcula un aumento significativo del oleaje, con riesgo para actividades marinas y la infraestructura costera.