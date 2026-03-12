La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán comenzó a generar preocupaciones de seguridad dentro del propio territorio estadounidense. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió el miércoles una alerta a agencias de seguridad y fuerzas policiales sobre la posibilidad de que Irán intente lanzar drones armados frente a la costa de California como represalia por los ataques militares recientes contra la República Islámica. El aviso surge de un memorando de inteligencia fechado el 11 de marzo de 2026 y distribuido a autoridades de seguridad nacional y a mandos policiales estatales y locales. Allí se advierte sobre la eventual utilización de sistemas aéreos no tripulados (UAS). Se trata de drones capaces de transportar explosivos que podrían ser lanzados desde embarcaciones posicionadas frente al litoral del Pacífico. La advertencia no implica que exista un ataque inminente. Funcionarios de inteligencia estadounidenses señalan que la información aún es parcial y no verificada. Sin embargo, el FBI decidió difundirla dentro del sistema de seguridad interna para reforzar la vigilancia. El presidente Donald Trump confirmó públicamente que el gobierno federal está investigando la posibilidad de un complot iraní, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, llamó a mantener la calma y aseguró que por ahora no existe evidencia de una amenaza inmediata. El memorando del FBI describe un escenario potencial en el que Irán podría intentar atacar objetivos en California mediante vehículos aéreos no tripulados, conocidos técnicamente como UAS o UAV. Este tipo de sistemas incluye drones armados o “municiones merodeadoras”, dispositivos que vuelan hacia un objetivo y se detonan al impactar. En conflictos recientes, Irán ha utilizado modelos de este tipo —como los drones Shahed— para ataques de largo alcance. Según el reporte, la inteligencia que originó la alerta fue recolectada a comienzos de febrero de 2026. La hipótesis analizada por las agencias de seguridad contempla el lanzamiento de drones desde embarcaciones no identificadas ubicadas frente a la costa californiana, un método que permitiría aproximarse al territorio estadounidense sin necesidad de bases militares cercanas. El documento aclara que la amenaza se encuentra en una fase que la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos —el conjunto de 16 agencias federales que coordinan la recolección y análisis de información estratégica para la seguridad nacional y la política exterior del país— describe como “aspiracional”. Es decir, existe una intención estratégica detectada, pero no hay evidencia de que el plan esté operativo. Según el informe, también se desconoce si existen células de apoyo dentro del país y tampoco se sabe cuántos drones podrían estar disponibles. El análisis también señala que la actual ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra instalaciones iraníes habría degradado significativamente la capacidad logística de la república islámica para desplegar este tipo de sistemas. Aun así, los analistas consideran posible que equipamiento o activos previamente posicionados fuera de Irán puedan seguir disponibles, lo que justifica mantener los protocolos de vigilancia. Tras conocerse la alerta, el presidente Donald Trump confirmó que las autoridades federales están analizando la información y que el gobierno sigue la situación de cerca. A pesar del contenido del informe que contradice esta noción, el mandatario también mencionó que fue informado sobre la existencia de posibles “células durmientes” iraníes dentro de Estados Unidos, un término utilizado en inteligencia para describir redes o individuos que permanecen inactivos durante largos períodos y que podrían brindar apoyo logístico a operaciones externas. Esa posibilidad introduce un componente adicional de riesgo, ya que implicaría que un eventual ataque no dependería exclusivamente de actores externos. En contraste, el gobernador Gavin Newsom adoptó un tono más prudente. Desde su oficina señalaron que el estado está en contacto permanente con agencias federales de seguridad, pero que no hay indicios de una amenaza inminente contra California. Las autoridades estatales indicaron que la alerta se maneja como un escenario de contingencia dentro de los protocolos habituales de seguridad. En paralelo, algunas agencias locales comenzaron a reforzar la presencia policial en puntos considerados sensibles, como lugares de culto o instituciones comunitarias.