El titular del Pentágono, Pete Hegseth, adelantó este martes que la ofensiva militar contra Irán entrará en su fase más intensa desde el inicio del conflicto. Según afirmó, Washington prevé realizar la mayor oleada de bombardeos desde que comenzó la guerra hace diez días. “Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos y la mayor cantidad de ataques”, dijo Hegseth durante una rueda de prensa en el Pentágono. El funcionario aseguró que la capacidad de respuesta de la república islámica se ha debilitado a medida que avanzan las operaciones militares estadounidenses. “En las últimas 24 horas han disparado la menor cantidad de misiles que han sido capaces de lanzar hasta la fecha”, afirmó. De acuerdo con el Pentágono, las fuerzas estadounidenses han centrado los ataques en infraestructura militar iraní, incluidos sitios de misiles balísticos, instalaciones navales y fábricas de drones, en una ofensiva que busca reducir la capacidad ofensiva del país. Hegseth insistió en que la campaña no se convertirá en una guerra prolongada y marcó distancia con las intervenciones militares estadounidenses del pasado. “Esto no es 2003, esto no es una interminable construcción de naciones”, sostuvo, en referencia a las guerras en Irak y Afganistán. El secretario de Defensa también dejó en claro que el ritmo y la duración del conflicto dependen directamente del presidente Donald Trump. “Él controla el acelerador. Es quien decide”, afirmó. Las declaraciones llegan un día después de que Trump señalara que la guerra podría estar acercándose a su final, aunque advirtió que las operaciones continuarán hasta lograr una victoria “total y decisiva”. Los precios del petróleo caían este martes más de un 5% en los mercados asiáticos, después de haber superado los u$s 100 por barril por primera vez en años. El descenso se produjo tras las declaraciones de Trump que aseguraban que la guerra podría terminar “muy pronto”. Las bolsas asiáticas reaccionaron con alivio. El índice Nikkei 225 de Tokio subió 2,88%, mientras el Kospi de Seúl avanzó 5,35% tras las fuertes pérdidas del día anterior. También registraron alzas los mercados de Taipéi (3%), Hong Kong (1,48%) y Sídney (1,37%), en una jornada de recuperación generalizada que siguió la tendencia positiva de Wall Street. Sin embargo, la volatilidad sigue siendo alta. Irán advirtió que las negociaciones para terminar el conflicto “ya no están en agenda”, mientras Israel afirmó que la operación militar aún no ha concluido. Con información de EFE.