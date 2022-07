Sueldo en dólares: cómo hacen los argentinos que cobran hasta u$s 3000 y en qué empresas trabajan

El trabajo remoto para el exterior cuenta con un nivel de popularidad récord en Argentina, con una gran cantidad de trabajadores optando por esta modalidad por sobre la forma tradicional de trabajar. La economía del conocimiento tuvo su mejor año en 2021 al lograr realizar exportaciones por un valor de u$s 6400 millones, mientras que el gobierno parece haberle dado un guiño al sector gracias a las disposiciones del Ministerio de Economía de la Nación permiten desde el mes pasado que los freelancers puedan percibir del exterior hasta u$s 12.000 por año de libre disponibilidad sin necesidad de liquidarlos en el mercado único y libre de cambios .

El crecimiento en el interés por esta modalidad queda evidenciado en un estudio de Bumeran asegura que el 94% de los latinoamericanos está interesado en trabajar para el exterior, principalmente por la ventaja que representa poder cobrar en una moneda cómo el dólar .

Y uno de los sectores que más trabajos remotos al exterior ofrece en la actualidad es el IT , ya que la necesidad de contar con talento en el desarrollo y mantenimiento de tecnología es elevada en prácticamente todo el mundo.

Qué puestos se buscan en el extranjero

Actualmente, la demanda de talentos se centra en posiciones cómo el desarrollo de software, las finanzas, el marketing digital y el diseño de UX/UI (experiencia/interfaz de usuario).

" Estamos buscando profesionales que no le tengan miedo al éxito, que les guste experimentar y probar nuevas tecnologías así como también aprovechar los beneficios que el trabajo remoto ofrece ", comenta Marisol López, Head of Talent de la empresa Alegra.com. Los sueldos en la industria IT son muy competitivos; varían entre 700 y 3000 usd dependiendo la experiencia.

Y cómo está empresa existen varias que tienen búsquedas abiertas para el sector IT. "Definitivamente el talento argentino es altamente demandado por las empresas del exterior por su adaptación al cambio, autonomía y resolución de conflictos" , culmina López.

Encontrar trabajo en el exterior desde Argentina no es un proceso inmediato y requiere más que tener un curriculum vitae completo y bien diseñado .

Tener visibilidad en las redes de empleo e involucrarse en las conversaciones es indispensable para insertarse en el mercado laboral internacional. "Los reclutadores no solo buscan educación y experiencia en los candidatos sino también que estos hagan match con los valores y la cultura empresarial" comenta López. Asimismo, mantener una búsqueda activa en plataformas como Bumeran o Weremoto, donde se publican ofertas laborales en el exterior, es una buena práctica si se está buscando exportar talento.