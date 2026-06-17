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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 17 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 17 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8100 - Huevos

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de junio

 1°8100 11°3697
 8062  12°8480
 3°0648 13°6412 
 0815  14°3667 
 5663  15°9134 
 6°5287  16°6567
 2670  17°9014 
 5309  18°7359 
 8920  19°8209 
 10°8152 20°4576 

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Si están rotos, señala fragilidad, pérdidas o proyectos que no cuajan.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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