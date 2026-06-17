En esta noticia ¿Qué significa soñar con huevos?

Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 17 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este miércoles, 17 de junio de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8100 - Huevos

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de junio

1° 8100 11° 3697 2° 8062 12° 8480 3° 0648 13° 6412 4° 0815 14° 3667 5° 5663 15° 9134 6° 5287 16° 6567 7° 2670 17° 9014 8° 5309 18° 7359 9° 8920 19° 8209 10° 8152 20° 4576

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos simboliza potencial, nuevos comienzos y abundancia.

Si están rotos, señala fragilidad, pérdidas o proyectos que no cuajan.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.