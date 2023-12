La tecnología NFT argentina, un factor clave en los eventos de moda y arte

Los NFTs están ganando nuevos usos y su utilidad se expande a distintos ámbitos. En este marco, la empresa argentina PALA Blockchain, especializada en soluciones blockchain, y la productora ONE+ONE TV, del rubro de los eventos de espectáculos, se unieron para integrar las nuevas tecnologías Web3 en eventos de moda y arte de todo el mundo.

Acceder mediante NFT Access a los eventos de estas características es rápido, de fácil implementación y a su vez eleva la experiencia de los asistentes a otra dimensión. Para utilizarlo, sólo se necesita un celular con acceso a internet.

Las ventajas competitivas son exclusividad y confidencialidad: gracias al sistema basado en blockchain, los invitados pueden disfrutar del evento con total tranquilidad, sabiendo que sus datos permanecen anónimos. También es innovación tecnológica, dado que la adopción de la tecnología NFT no solo sirve como entrada, sino también como una experiencia integral.

La tecnología NFT, en uso real

Uno de los eventos donde se usará por primera vez esta tecnología, en el marco incomparable de la "Art Basel Week", es la próxima edición de Fashion & Art Miami, evento que fusiona tecnología, arte, moda y espectáculos.

Bajo el liderazgo de Federico Díaz, de One + One TV, estos eventos incorporarán la tecnología blockchain y una experiencia Web3 que otorgará a los asistentes acceso privilegiado mediante NFTs diseñados específicamente. "Estamos marcando un hito, no solo en la semana del arte, sino en la evolución de los eventos de prestigio, abrazando el futuro digital", destacó Federico Díaz.

Según Rodolfo Vigliano, cofundador y CEO de PALA Blockchain, "esta alianza representa un salto importante para la empresa al llegar a un ámbito masivo. Las aplicaciones sobre Blockchain y Web3 - que es la internet donde identidad y propiedad del contenido se registran descentralizadamente- se encuentran en el preludio de una nueva ola tecnológica que pronto se instalará en todos los ámbitos de la vida diaria, Este es un escenario inmejorable para consolidarse en el mundo Web3, mostrando el vasto potencial de blockchain, no sólo en términos de seguridad sino como catalizador de experiencias artísticas y creativas".