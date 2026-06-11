Debido a la depreciación de la moneda local, varios individuos optan por proteger sus fondos con dólares para no sufrir pérdidas frente al aumento de precios. Para lograrlo, es fundamental estar al tanto del valor de la divisa y de los cambios que ha experimentado en el mercado para determinar cuándo es oportuno hacer una inversión.

Este jueves, 11 de junio de 2026 , la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.547,27 pesos colombianos.

En el mercado del Dólar, la cotización cayó -1.31% en la última semana y acumula -9.49% en el último año, reflejando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 6.92%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 13.13%.

En las últimas 3 sesiones, el Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días el dólar alternó movimientos con alta volatilidad: 6 caídas y 4 subidas, sin días estables, rematando con una racha descendente que deja un sesgo bajista al cierre.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia al alza. Esto indica confianza en el mercado, lo que podría atraer más inversiones en el futuro.

¿Dónde comprar dólares en Colombia?

Las personas que necesiten comprar o vender dólares en Colombia tienen varias alternativas. Estas son las siguientes:

_ Bancos: una de las alternativas más seguras y tradicionales son los bancos, aunque es necesario tener en cuenta que pueden llegar a implementar comisiones adicionales por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra dólares solo en bancos, corresponsales o casas de cambio autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Consulta la TRM y comisiones, usa canales oficiales y evita la calle.

Para vender, acude a los mismos canales regulados y confirma el abono antes de entregar dinero. Lleva identificación, guarda comprobantes y prefiere transferencias sobre efectivo.