El fabricante Huawei anunció que su celular Mate XT Ultimate Design, el primero con pantalla plegable triple, ya se encuentra a la venta en la Argentina. El diseño del Mate XT Ultimate Design lo hace el plegable más delgado del mundo hasta ahora. Cuando está desplegado su parte más delgada mide solamente 3,6 mm de grosor, mientras que otros modelos similares llegan a tener un grosor que oscila entre los 4,2 y los 6,5 mm. En cuanto a la pantalla, el Huawei Mate XT Ultimate Design también es el primer teléfono con la pantalla plegable más grande del mundo, ya que puede alcanzar una dimensión de 10,2 pulgadas, casi la misma medida que la de muchas tablets del mercado. A su vez, integra una tecnología pionera que introduce el plegado multidireccional (tanto hacia adentro como hacia afuera) con materiales flexibles. Así, admite tres modos de pantalla: única (con un tamaño de 6,4”), doble pantalla (7,9”) y triple pantalla (10,2”). “El Mate XT Ultimate Desin recibió la certificación de cinco estrellas de calidad de pantalla de TÜV Rheinland. Es decir, que tiene la calificación más alta por este organismo alemán en calidad de imagen, gestión de luz ambiental y tecnologías de protección ocular”, detallaron desde Huawei. Y agregaron: “Además, también es una pantalla con tecnología Huawei X-True Display, lo que significa que cumple con altos estándares de precisión de color, brillo, resolución, frecuencia de actualización y contraste. Cuenta con resolución 3K, tecnología OLED LTPO y puede alcanzar un brillo máximo de hasta 1.800 nits”. El Mate XT Ultimate Design se suma a la oferta que ofrece Huawei en el país junto a la serie de teléfonos de alta gama Pura 80. El nuevo celular de Huawei viene con un procesador Kirin 9010 5G de producción china, que posee 8 núcleos y está fabricado en 7 nanómetros. Por otra parte, el Mate X Ultimate Design trae 16 GB de memoria RAM y cuenta con versiones en las que el almacenamiento interno llega a 1 TB. En cuanto al sistema de cámaras, se puede decir que es un punto fuerte del equipo. El sensor principal es de 50 MP con zoom óptico de 5,5x, un gran angular de 12 MP y un periscopio de 12 MP. En tanto, en la parte frontal hay un sensor de 8 MP para selfies. El teléfono Huawei Mate XT Ultimate Design está disponible en la tienda oficial en Mercado Libre de la marca en colores negro y rojo por $ 5.999.999 y se puede abonar en 12 cuotas sin interés.