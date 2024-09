Respuesta al iPhone: gigante chino innova con un celular de triple pantalla

La batalla por el mercado de los celulares no da tregua y ni siquiera Apple puede ya dominar la atención de los fans de la tecnología como lo hacía antes. Tanto es así, que a pocas horas de haberse lanzado el iPhone 16, la empresa china Huawei lanzó un serio competidor que llega con muchas novedades.

Se trata del smartphone Mate X Ultimate Design, que se distingue por un diseño nunca antes visto, dado que es un plegable con tres pantallas. Este dispositivo saldrá a la venta en China el 20 de septiembre, el mismo día que el nuevo iPhone llega a las tiendas de Apple, lo que es un hecho cargado de un fuerte simbolismo.

Pero lo anterior no es todo: el innovador celular que lanzó Huawei parece ser un éxito desde el vamos, dado que ya logró 3 millones de reservas en la etapa de preventa.

Huawei, con pantalla gigante

Cuando se encuentra plegado, el nuevo Mate X Ultimate Design ofrece una pantalla simple de 6,4 pulgadas, lo que está en línea con lo que ofrecen la mayoría de los celulares "normales" de la actualidad.

Sin embargo, cuando se despliega hace una notable diferencia: su pantalla llega a medir 10,2 pulgadas, con lo que supera a los teléfonos plegables de tipo libro "dobles", que ofrecen un área de visualización de unas 8 pulgadas.

Triple pantalla: así es el nuevo celular Mate X Ultimage Design de Huawei.

De hecho, el celular de Huawei también se puede usar en "modo dual", con solo dos pantallas y un área de visualización de 7,9".

La gran superficie del display OLED hace que el teléfono deba contar con una batería potente, que es de 5.600 mAh.

Potencia de gama alta

El nuevo celular de Huawei viene con un procesador Kirin 9010 5G de producción china, que posee 8 núcleos y está fabricado en 7 nanómetros. En este punto se encuentra por detrás de la propuesta de Apple, dado que los nuevos chips A18 que traen los iPhone están construidos en 3 nm. Esta miniaturización implica un menor consumo energético.

Por otra parte, el Mate X Ultimate Design trae 16 GB de memoria RAM y cuenta con versiones en las que el almacenamiento interno llega a 1 TB.

Celular plegable triple de Huawei: ¿los demás fabricantes tomarán la idea para sus próximos modelos?

En cuanto al sistema de cámaras, se puede decir que es un punto fuerte del equipo. El sensor principal es de 50 MP con zoom óptico de 5,5x, un gran angular de 12 MP y un periscopio de 12 MP. En tanto, en la parte frontal hay un sensor de 8 MP para selfies.

Por último, el precio es premium, dado que el Mate XT cuesta unos u$s 2.800 en China. Así, está muy por encima de los u$s 1.200 del iPhone 16 Pro Max en EE.UU. y de los u$s 1.900 del Samsung Fold6.