Fin de los subsidios eléctricos: cuáles son los 10 electrodomésticos que más gastan cuando quedan enchufados sin usar

El consumo eléctrico es uno de los principales problemas de los argentinos actualmente, ya que entre la quita de subsidios y el aumento de tarifas se vuelve cada vez más difícil pagar la luz a fin de mes.

Pero es importante entender que existen un sinfín de electrodomésticos y aparatos de electrónica en general que tienden a tener un consumo constante de electricidad por más que no están cumpliendo ninguna función.

A continuación repasamos los diez peores que pueden encontrarse actualmente en casi todos los hogares, así cómo también la forma de gastar el mínimo de energía posible .

Notebooks

Uno de los elementos en el hogar que más consumo tiende a tener es las notebooks y laptops, computadoras portátiles que cuentan con una batería propia pero a pesar de eso suelen estar conectadas a la corriente todo el día consumiendo electricidad incluso si se encuentran apagadas.

Cargadores

Es muy común contar con cargadores de celulares conectados por distintos lugares de la casa que permiten poner a cargar el celular casi al instante, pero la realidad es que incluso cuando no hay nada conectado la corriente sigue consumiéndose en su interior. Es por eso que nunca se deben dejar conectados si se busca ahorrar energía.

El cargador del teléfono consume hasta desconectado.

Cafetera

La cafetera es uno de los electrodomésticos que más consumen cuando no se usan -aproximadamente unos 1 watt por hora cuando está enchufado sin uso-, y si a esto se le suma que no requiere corriente constante para funcionar bien y que es fácil de mover, entonces tiene sentido que no haya que dejarlo conectado todo el día.

Computadoras

Algo común entre las personas es no apagar la computadora cuando ya no se usa para dejarla en modo reposo en su lugar. Esto puede elevar el consumo de 1 watt por hora hasta los 23,3 watts por hora, incluso con la pantalla apagada y con ahorro de energía.

Zapatillas

Al igual que los cargadores, las zapatillas siguen teniendo corriente incluso cuando no tienen nada conectado y están apagadas. En estos casos, siempre conviene desconectarlas de la pared para bajar al máximo el consumo eléctrico.

Microondas

El caso del microondas es complicado, ya que suele estar conectado a un sitio de difícil acceso (incluso algunos están montados en muebles). Pero en caso de poder desconectarlo, se puede ahorrar unos 3,3 watts por hora que consume apagado.

Televisor

Al igual que las computadoras, los nuevos televisores inteligentes suelen quedarse en stand by y no apagarse del todo. Esto genera un consumo de unos 2,88 watts por hora, algo que se puede ahorrar si se desconecta el dispositivo.

Los televisores consumen electricidad incluso apagados.

Decodificador

El decodificador es uno de los aparatos eléctricos que más consumo tiene en el hogar, con aquellos que tienen la capacidad de grabar automáticamente consumiendo incluso más energía. Es por eso que en muchos casos se debe desconectar del todo cuando no se va a usar.

Estufa eléctrica

Las estufas eléctricas tienden a tener un consumo importante de energía cuando están prendidas -razón por la cual aumenta la tarifa en invierno-, pero además se ve un fuerte consumo cuando se encuentran apagadas, por lo que es vital desconectarlas.

Consola de videojuegos

Una de las novedades que trajo la PlayStation 5 es un sistema de espera con consumo mínimo de energía. El mismo promete una variación de entre 1,5 watts y 36 watts por hora, dependiendo de la razón por la cual el sistema sigue prendido. Pero en caso de apagarlo por completo, se pueden registrar hasta 1,3 watts, por lo que es preferible desconectarlo en estos casos.