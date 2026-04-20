La plataforma de mensajería instantánea más utilizada del mundo actualiza sus herramientas constantemente para ofrecer nuevas funciones de comunicación. Con cada nueva versión, el sistema requiere mayor potencia de procesamiento y medidas de seguridad más estrictas para proteger los chats de los usuarios contra ataques externos. Este avance tecnológico constante tiene un precio muy alto para los teléfonos móviles más veteranos del mercado. A medida que el desarrollo del software avanza, los teléfonos que salieron a la venta hace varios años pierden la capacidad técnica para ejecutar los nuevos códigos de programación. Para mantener la estabilidad general del servicio y evitar problemas de privacidad masivos, la empresa responsable de la aplicación realiza limpiezas periódicas, desconectando definitivamente a los equipos que ya no cumplen con los requisitos mínimos exigidos. El impacto de esta limpieza tecnológica será masivo en el país, considerando que más de 36 millones de colombianos utilizan activamente WhatsApp para comunicarse a diario, según los últimos datos cruzados de usuarios de internet y redes sociales. La nueva política de desconexión masiva impulsada por Meta entra en vigor de forma estricta durante los primeros meses de 2026. La compañía ha confirmado que todos los teléfonos móviles que operen con un sistema Android inferior a la versión 5.0 perderán el acceso total a la plataforma de forma irreversible. Esta medida afecta directamente a equipos muy populares lanzados hace una década. Los usuarios del sistema operativo de Apple tampoco escapan a esta limpieza tecnológica mundial. La empresa ha establecido que la versión mínima requerida para los teléfonos de esta marca será iOS 15.1. Esto significa que cualquier modelo que no pueda actualizar su sistema interno a esa versión específica quedará totalmente fuera de la red de comunicación. Los teléfonos antiguos de la manzana mordida que se quedan sin soporte oficial dejarán de recibir parches de seguridad y actualizaciones de funciones. Eventualmente, la aplicación pedirá una actualización forzosa que el teléfono no podrá ejecutar, bloqueando el acceso a todas las conversaciones guardadas hasta que el usuario cambie su cuenta a un dispositivo más moderno. La decisión de eliminar el soporte técnico para estos dispositivos no responde a un capricho comercial, sino a una necesidad estricta de seguridad informática. Los sistemas operativos obsoletos ya no reciben parches de protección por parte de sus propios fabricantes, convirtiéndolos en blancos fáciles para los piratas informáticos que buscan robar datos personales o suplantar identidades en la red. Mantener la aplicación funcionando en entornos desprotegidos pondría en riesgo no solo al dueño del teléfono antiguo, sino también a todos sus contactos. Al cortar el acceso a estas versiones desactualizadas, la compañía asegura que toda la red de usuarios globales mantenga el cifrado de extremo a extremo funcionando correctamente, garantizando la privacidad absoluta de los mensajes y llamadas compartidas cada día.