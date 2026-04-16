Quedarse sin espacio en el celular es una situación cada vez más frecuente, especialmente por el uso intensivo de aplicaciones como WhatsApp. Fotos, videos y archivos se acumulan en segundo plano hasta que el dispositivo comienza a mostrar fallas o lentitud. En ese contexto, comenzó a circular una opción poco conocida dentro de la app que promete resolver este problema sin recurrir a eliminar recuerdos importantes. Muchos usuarios creen que la única salida es borrar contenido de forma masiva, pero no es así. Lo que pocos saben es que existe una herramienta interna que permite liberar memoria de forma selectiva. No elimina automáticamente las fotos, sino que organiza los archivos para que el usuario decida qué borrar y qué conservar. El llamado “botón oculto” de WhatsApp se encuentra dentro de la sección “Administrar almacenamiento”, una función oficial diseñada para optimizar el espacio del celular sin afectar el contenido importante. Para acceder a esta herramienta, hay que seguir estos pasos: Dentro de este apartado, la app organiza automáticamente los archivos en categorías útiles como: Esto permite eliminar únicamente lo innecesario, como videos pesados o contenido duplicado, sin tocar fotos personales o archivos importantes. Además, la herramienta muestra cuánto espacio ocupa cada archivo o conversación, lo que facilita una limpieza mucho más precisa y rápida. El almacenamiento de WhatsApp suele llenarse debido a la descarga automática de archivos. Cada imagen, video o audio recibido se guarda directamente en el dispositivo, muchas veces sin que el usuario lo note. Uno de los principales responsables de este problema son los grupos, ya que concentran grandes cantidades de contenido multimedia que se acumula con el tiempo. Esta función se volvió clave porque permite mantener el celular ágil sin borrar recuerdos importantes. En lugar de eliminar todo, el “botón oculto” ofrece un control más inteligente sobre el uso del espacio.