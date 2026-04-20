El fabricante japonés Epson anunció la llegada a la Argentina de sus poryectores Lifestudio, con sus series Pop y Flex. Se trata de videoproyectores portátiles e inteligentes diseñados para brindar calidad de imagen, facilidad de uso y amplia compatibilidad. Epson afirma que la configuración de los proyectores Lifestudio es tan sencilla como apuntar a una pared y ver cómo, en segundos, una imagen nítida y gigante de hasta 150 pulgadas cobra vida, lista para una noche de cine, para transformar la terraza en un estadio durante el partido de fútbol, una sesión de gaming o para convertir el salón en una galería de arte. La portabilidad es la esencia de Lifestudio. Pensado para acompañar distintos momentos del día, su formato permite trasladarlo de una habitación a otra o adaptarlo a diferentes espacios del hogar, sin instalaciones ni configuraciones complejas. Lifestudio integra un sistema de autoajuste inteligente que optimiza la proyección en tiempo real. El proyector se adapta al espacio, evita obstáculos y ajusta los colores según la superficie, garantizando una visualización cuidada y consistente sin necesidad de ajustes manuales. Con Lifestudio, Epson se asocia con Bose para ofrecer un sistema de audio integrado que promete alta calidad. “Epson Lifestudio ha sido diseñado con el propósito de reunir a las personas, ayudándolas a capturar, compartir y revivir los momentos más significativos. Porque los mejores recuerdos no solo se ven, se comparten”, señaló Belén Terán, Senior Product Marketing Manager de Epson. Y a esta experiencia inmersiva, Lifestudio suma una nueva dimensión: la capacidad de ir más allá del consumo de contenido. Gracias a la nueva aplicación Epson Projection Studio, el proyector se convierte en un lienzo colaborativo. Permite que amigos y familiares puedan enviar fotos y videos desde sus móviles para ser proyectados en tiempo real. De esta manera, una fiesta, una reunión o una simple puesta al día se transforman en una experiencia interactiva y compartida. Con acceso integrado a todas las plataformas de streaming a través de Google TV, y modelos pensados para cada estilo de vida —desde los más portátiles para llevar la experiencia a cualquier habitación, hasta los que incluyen iluminación ambiental—, la línea Lifestudio de Epson se postula como el nuevo protagonista del entretenimiento en el hogar. Entre las principales características de los nuevos equipos, se destacan: La nueva familia de proyectores Lifestudio ya se encuentra disponible en Epson.com y distribuidores autorizados. El Lifestudio Pop EF-61 se puede conseguir por $ 1.299.999. En tanto, el Flex EF-71 se encuentra por $ 1.874.999 y el Flex EF-72 por $ 2.435.999.