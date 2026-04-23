Durante años, comprar un celular de alta gama —con inversiones que hoy superan los u$s 1.000 — venía acompañado de un ritual obligatorio: esconder su diseño de titanio o cristal bajo una funda de silicona. Sin embargo, lo que antes era una medida de prudencia, hoy empieza a verse como un error de concepto. Una nueva tendencia global, impulsada por expertos en tecnología y usuarios de nicho, propone jubilar definitivamente la funda. La clave de este cambio no es solo estética, sino de ingeniería de materiales. La industria ha logrado lo que parecía imposible: dispositivos que, por su propia naturaleza, ya no necesitan “armadura”. La resistencia de los teléfonos actuales ha dado un salto cuántico. El uso de Gorilla Glass (vidrio reforzado químicamente) y, especialmente, el Ceramic Shield —que Apple introdujo en sus últimos modelos— ha redefinido la durabilidad. Al integrar nanocristales de cerámica dentro del vidrio, se logra una dureza que permite soportar caídas de hasta dos metros de altura sin que la pantalla estalle. Este avance eliminó el principal miedo del usuario medio. Si la estructura es capaz de absorber el impacto y el cristal no se astilla, la funda pasa de ser un seguro de vida a un estorbo que engrosa el dispositivo y afecta su rendimiento. Más allá de la resistencia, existen motivos operativos que los analistas de consumo están destacando: El fin de la funda no significa el fin de la protección. La tendencia ahora vira hacia los protectores ultrafinos y cubiertas modulares que protegen solo las zonas críticas (como las lentes de la cámara) sin tapar el resto del chasis. A largo plazo, el concepto mismo de smartphone podría mutar. Mientras líderes como Pekka Lundmark (Nokia) sugieren que el 6G hará que los dispositivos físicos sean menos relevantes frente a la realidad aumentada, empresas como Meta y Apple ya apuestan por wearables que desplacen al teléfono. Hasta que eso ocurra, la moda es clara: la mejor funda es la que no existe.