Chau a eliminar mensajes en WhatsApp: cómo hay que hacer ahora para corregir los errores

WhatsApp anunció hace ya algunos meses que estaba en proceso de lanzar una nueva función que permite editar los mensajes a pesar de que los mismos ya fueron enviados. Y ahora parece ser que la misma está a punto de salir.

Según la última información disponible en la beta de WhatsApp para Android y para escritorio, los desarrolladores habrían habilitado a que algunos usuarios prueben la herramienta para editar mensajes enviados.

A continuación te contamos qué es lo que salió exactamente, así cómo también todos los últimos detalles que hay que saber sí o sí sobre la aplicación de mensajería más popular del mundo .

Cómo es la función para editar mensajes en Whatsapp

Según lo compartido por el portal especializado WABetaInfo, la edición de mensajes enviados es una función en la que WhatsApp está trabajando desde hace ya un tiempo .

La misma permite editar el texto de un chat que ya a sido enviado, mientras que por el momento no hay información sobre si habrá un tiempo límite para editar los mensajes o si quedará un cartel indicando que el mensaje fue editado (cómo sucede con los comentarios en YouTube) .

Así se ve la opción para editar mensajes.

A esto se le suma que tampoco hay una fecha estimada para el lanzamiento de esta función, aunque si se considera que la misma ya está siendo probada en la versión beta para escritorio entonces se puede predecir que saldrá en el futuro cercano .

La nueva función de WhatsApp que cambia todo

Lo que sí se puede dar como oficial es la llegada de una función a WhatsApp que parece cambiar la forma en la que se interactúa con la aplicación: las notificaciones de mensajes sin leer.

Y es que este tipo de notificaciones suelen ser la razón más importante por lo que la gente entra a ver la aplicación, ya que para muchos no es posible dejar a sus dispositivos con notificaciones pendientes.

Actualmente cuando se recibe un mensaje de WhatsApp y no se abre para leer y se lo borra de la pantalla del celular, al poco tiempo llega un segundo aviso, en la misma notificación era posible visualizar los mensajes que fueron leídos .