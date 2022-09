WhatsApp sigue apostando a nuevas actualizaciones. La aplicación usada por millones de personas en todo el mundo ahora anuncio un cambio en cómo se ven las notificaciones.

Si bien WhatsApp ya anunció cambios, como las comunidades, recientemente confirmo que se viene un cambio en las notificaciones. Se trata de una actualización que busca reducir las notificaciones de mensajes no leídos que recibimos en nuestro teléfono . De esta forma WhatsApp pretende adaptar la funcionalidad de esta opción para que resulte menos repetitiva para el usuario .

WhatsApp ya no avisa que hay mensajes sin leer

Actualmente cuando se recibe un mensaje de WhatsApp y no se abre para leer y se lo borra de la pantalla del celular, al poco tiempo llega un segundo aviso, en la misma notificación era posible visualizar los mensajes que fueron leídos .